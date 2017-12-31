不一樣的跨年 迎新「趣」

2017-12-31

原鄉部落歌舞、大稻埕街坊辦桌、路跑迎新、鄒族營火、夜遊博物館

〔記者蕭婷方、佟振國、張軒哲、曾迺強、吳俊鋒／綜合報導〕全國各地瘋跨年迎新，除了熱歌勁舞、五光十色的跨年晚會，其實也有不少人選擇「不一樣的跨年」，可以是鄰里間充滿人情味的辦桌歡聚，或是部落打開雙手迎接遊客參與、齊跳迎火舞，都能讓大家一起開開心心，迎接新的一年。

台北市大稻埕迪化街區近幾年轉型，原以傳統中藥、布料、雜貨為主的街埕，漸融入文化新創元素，是相當成功的社區營造。大稻埕創意街區發展協會每年都於「廟前街」發起跨年夜溫馨尾牙辦桌，讓在地居民聯絡情誼，今年邁入第四年，街坊鄰居今晚可以在談天說地中，熱鬧倒數。辦桌活動第一年席開卅桌，今年規模已有五十桌。

近年路跑運動蔚為風潮，台中去年舉辦超大型海線跨年路跑，頗受歡迎，第二屆路跑今日上午登場，讓海線民眾以路跑的方式為今年畫下句點。

「二○一七邁向二○一八幸福清水鰲峰山、高美濕地山海戀路跑」路線沿著清水平原規劃，行經鰲峰山運動公園、高美濕地等海線景點，路跑民眾可盡享沿途山海之美。

嘉義縣阿里山鄉來吉部落今天下午四點起，將在村內第一鄰籃球場舉辦跨年活動，類似同樂會，今年首度邀請外地遊客來體驗鄒族營火晚會、風味餐、傳統歌舞表演，近距離感受部落生活。

由鄒族古謠揭開序幕、晚上七點伴隨卡拉ＯＫ歡唱的餐敘後，會場將燃起營火，族人穿上傳統服飾，邀遊客跳團體舞、營火舞等，展現原民熱情。

深夜十一點以鋼琴演奏、播放短片回顧二○一七，最後以鄒族「塔山之歌」大合唱送舊迎新，在歌聲與倒數聲中迎接二○一八。

南投縣仁愛鄉原鄉部落也不缺席，族人以傳統歌舞、美食送舊迎新，此時也是梅花盛開季節，民眾參加跨年後還能前往當地知名的西伯梅園一遊，以美景迎接新年。

部落耆老吟唱古調，眾人圍著火堆跳傳統舞蹈，為跨年晚會揭開序幕，也會品嘗傳統烤肉及紅豆飯，到了新年，則有傳統競技及趣味競賽，中午家家戶戶幾乎都會辦桌，宴請遠道而來的親朋好友，整個部落就像露天大食堂，熱鬧滾滾。

不想吃吃喝喝，也可以藝文一點，台南都會公園奇美博物館今晚點燈時間不打烊，燈照時間將延長三小時，持續至元旦凌晨一點，與民眾攜手迎新，慶賀新建的奇美博物館啟用邁入第四年。