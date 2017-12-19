鐵鍊拴人 龍發堂爆虐待精神病患

2017-12-19

〔記者方志賢、蘇福男／高雄報導〕收容五百名精神病患的高雄路竹龍發堂，被踢爆以鐵鍊綑綁病患，讓病患赤裸下半身、甚至生活在有便溺水灘的環境，不人道的對待精神病患，引發關注；康復之友聯盟等十多個精神、心理團體昨開記者會，呼籲重視龍發堂堂眾健康權益，已獲五十個單位、二千三百五十人連署聲援。

官員稱30年首見 民團籲重視病友權益

康復之友聯盟理事長李麗娟表示，龍發堂收容大量病患，但長久缺乏醫療專業人員及衛生管理，堂眾未獲現代醫療、精神復健，居住設備更是簡陋封閉、無隱私，且環境、飲食多次不符合衛生標準，還爆發多起群聚感染；呼籲安置病人在龍發堂的家屬們，請讓病患有權利接受更適當的精神醫療及社區復健。

高市衛生局主任蘇淑芳表示，她多次訪查，親眼目睹一名卅一歲男子被鐵鍊攔腰拴在床緣鐵條上，男子光著下半身，赤腳來回踱步，地上還有幾處便溺的黃色水灘，「從事卅多年精神衛生工作，第一次遇見病患被這樣不人道對待」，非常震驚。

設備未改善 市府難助轉型長照機構

蘇淑芳更說，龍發堂浴廁不足，例如三樓僅有二間浴室，堂眾是聽哨音，二人一組進入，每人約十分鐘清洗時間，八十人共四百分鐘，時間很有限，堂眾根本無法將身體清潔乾淨。

衛生局指出，龍發堂設備老舊、照護品質不佳，市府過去曾介入輔導，希望協助轉型長照機構，但龍發堂未改善設施，轉型計畫停擺。

龍發堂目前有五○三名病患，其中精神疾病分類第一類嚴重需急性治療卅八人、第二類症狀緩和但需治療廿六人、第三類需住院治療五人、第四類症狀穩定需復健治療廿七人、第五類已慢性化可居家服務三百五十三人、第六類慢性化、痴呆患者、智障者廿七人，其他廿七人。

針對遭指控不人道對待精障堂眾，龍發堂昨開記者會，駁斥外界「以偏概全、無法接受」！並開放媒體採訪寢室、餐廳和堂眾平日活動情形；但住持心善法師坦言，該堂曾發生群聚疫情，向社會鞠躬道歉。

她澄清指出，今年七月爆發群聚疫情後，已投入三百二十多萬元進行改建化糞池、委外洗滌、環境消毒、四樓隔離房工程等，努力改善堂眾生活品質，但未以禁錮取代職能治療，外界不應以偏概全。

龍發堂︰鍊鎖病患是約束 並非不人道

對於鍊鎖病患，龍發堂表示，當天衛生局人員至該堂調查肺結核疫情，該名堂眾為急重症精障患者，因不耐久候延誤用餐，情緒急躁敲破玻璃，因此臨時以鐵鍊「約束」其行為，並非不人道對待。

龍發堂並強調，民國一○二年就曾申辦非都市土地變更作為宗教使用輔導合作案，但高市府以「特定農業區不得變更」為由駁回，並非不想合法化。