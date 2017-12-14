敏感性頭皮 忌過度清洗

2017-12-14

文／王綺嫻

頭皮是頸部及臉部皮膚的延伸，厚度特別厚，大約是上眼皮厚度的4倍，每一平方公分約有300個汗腺，200-400個毛囊，每個毛囊有4-5個皮脂腺，皮脂腺分泌的甘油脂被汗水帶到整個頭皮，產生油膩的感覺或味道。因此氣溫越高或戴安全帽悶住，會造成頭皮大量出汗，導致頭皮出油的情形加劇。

當頭皮出現癢、刺及痛的感覺時，通常病患會非常擔憂。若頭皮無紅腫、脫屑的變化，但卻有不舒服的感覺時，稱作敏感性頭皮。

根據研究，敏感性頭皮盛行率約有4成，頭皮癢占最大部分，此外，有10%敏感性頭皮的患者合併落髮的問題；有偏頭痛及失眠問題的患者，抱怨頭皮疼痛刺癢的比例較高。

過度清潔是引起敏感性頭皮的原因之一，建議洗頭時，水溫及洗髮精用量應適中，避免長時間用強力水柱沖洗或過度搓洗頭皮，以確保皮脂保護膜的完整性，可以改善敏感性頭皮的症狀。

乾癬造成頭皮不適的比率約占35%，乾癬是慢性皮膚發炎的疾病。臨床上皮膚會出現發紅、增厚合併脫屑的外觀，產生癢的症狀，甚至癢到無法入睡或中斷睡眠。

很多乾癬患者會忍不住用手、指甲或梳子摳除皮屑，這樣的行為會造成頭皮點狀出血及微小傷口，惡化乾癬的病情，也可能造成頭皮皮膚二度感染，更難痊癒。

頭皮部位的乾癬，可使用含植物性焦油或類固醇的洗劑，洗頭前先將洗劑塗在患部，靜置5至10分鐘，再以溫水沖洗乾淨，可以有效控制癢感及脫屑狀況，因為藥物並未留存在皮膚上，較不必擔心類固醇引發的相關副作用。

至於乾癬頭皮的治療，包括以洗劑清潔頭皮，或將藥物準確地塗抹在病灶上，常需要醫師及專業人士的協助，才能達到事半功倍的效果。

（作者為恩主公醫院皮膚科主任）