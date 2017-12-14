免疫性不孕症 試管嬰兒喜迎女

2017-12-14

記者蔡淑媛／台中報導

35歲的高小姐罹患自體免疫疾病紅斑性狼瘡和乾躁症，結婚7年曾1次懷孕無心跳、2次人工受孕失敗，是免疫性不孕症患者。不過，她並不放棄當媽媽的心願，接受免疫及不孕症治療，降低自體免疫抗體的破壞力，並提升卵子和子宮功能，透過試管嬰兒的人工協助生殖技術，終於在今年5月產下可愛的女寶寶。

中國醫藥大學附設醫院婦產科醫師王美衡指出，35%的不孕症是男性精蟲過少或活動力差，35%是女性子宮內膜異位、輸卵管阻塞等骨盆腔病變問題，15%是排卵困難，另有15%為不明原因，其中61%是自體免疫抗體造成的免疫性不孕。

王美衡說，自體免疫疾病包括紅斑性狼瘡、抗磷脂抗體症候群、自體免疫甲狀腺炎等，患者的免疫抗體會破壞精蟲活動力、影響卵子及輸卵管蠕動，造成流產和不易著床。同時也作用在血管壁內膜細胞，抑制前列腺素，增加凝血素，引起血管收縮及血小板凝集，造成血栓，影響懷孕。

高小姐與小她2歲的丈夫婚後2年曾一度自然懷孕，但無心跳流產，為了求子嚐試人工受孕、中醫治療、出國散心都失敗，還怕影響受孕或胎兒停止免疫疾病用藥，去年6月再度就醫檢查免疫指數已達中度。

王美衡為高小姐進行免疫和不孕症合併治療，以抗組織胺和低劑量阿斯匹靈，降低抗體活動力，並依體質調整排卵針劑量和黃體治療，以提高卵子品質、子宮內膜和荷爾蒙著床環境做試管嬰兒。

高小姐一共取出11顆卵子，其中有9顆受精，但她植入3顆胚胎就成功受孕生下一女，還有6顆胚胎冷凍為將來保存生機。

王美衡表示，3年來治療逾百名免疫性不孕症患者，除給予傳統低劑量阿斯匹靈或類固醇治療，使用甲狀腺素及肝素，可再提高1至2成懷孕率。

試管嬰兒療程可將成功率從26%提高到40%以上，流產率也可從40%降到11%，積極治療可讓70%病人一圓求子夢。

不過，王美衡也提醒，免疫性不孕症的原因可能與年齡、遺傳、環境污染、骨盆腔發炎、子宮內膜異位症有關，如有不明原因不孕，可進一步做血液免疫篩檢，對症治療。