結石導致尿滲漏 雙J導管引流

2017-12-14

記者方志賢／高雄報導

高雄一名70歲老先生右腰痛到不斷呻吟且扭動身體就醫。醫師檢查發現，原來他的輸尿管結石導致尿路阻塞，造成腎盂、輸尿管交接處破裂，尿液滲漏到後腹腔，緊急為他進行腎造瘻手術，將阻塞尿液引流出體外，再以內視鏡在輸尿管放置雙J導管引流，症狀也獲紓解。

高雄市立聯合醫院泌尿科主任蘇進明表示，輸尿管結石患者若結石小於0.4公分，85%可配合吃藥及大量喝水自行排出，若結石大於0.5公分，可選擇體外震波或輸尿管鏡手術擊碎結石，再隨尿液排出。

這名老先生因腰痛就診，施打止痛藥後疼痛緩解，但大約1小時後又劇烈疼痛，超音波檢查發現腎臟旁邊有液體，懷疑輸尿管結石造成腎盂和輸尿管交接處破裂，醫師安排他做腎臟攝影，並注射顯影劑，發現尿液大量滲漏到後腹腔。

院方緊急安排他做腎造瘻手術，以經皮腎臟造瘻管將被阻塞尿液引流出體外，再以內視鏡在輸尿管放置雙J導管，也就是管子兩端均為J型，一端勾住腎盂，另一端勾住膀胱，維持輸尿管通暢，約放置4週到6週，讓輸尿管沒有排尿壓力下，傷口自行修護。

蘇進明提醒，結石好發於30歲到50歲壯年，台灣85%以上結石是草酸鈣結晶引發。富含草酸的食物如深綠色蔬菜、豆腐、茶和咖啡等，應限制攝取。

坊間盛傳「喝啤酒利尿排結石」，蘇進明表示，喝啤酒可利尿，但不會消減結石，反而會因草酸鈣沉澱，增加結石，他建議採取「少量多次」的「聰明飲水法」，每小時攝取150CC到200CC水分，每天攝取2000CC水分，才是最有效防結石方法。