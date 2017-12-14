單孔縱膈腔鏡切除食道瘤 全台首例

2017-12-14

記者翁聿煌／新北報導

37歲的許先生7年前健康檢查時發現上胸段有一顆從食道長出來的平滑肌瘤，他當時選擇不處理，但今年11月健檢時顯示腫瘤增大，直徑近8公分，已壓迫到食道與氣管，台北慈濟醫院胸腔外科醫師謝旻孝判斷胸腔鏡手術費時又有風險，因此選擇從鎖骨上方作單孔切口的切除腫瘤手術，這是全台首例，許先生恢復良好，術後兩天就出院。

謝旻孝表示，食道平滑肌瘤是食道中常見的良性腫瘤，主要症狀是吞嚥困難或胸骨疼痛，但也有患者像許先生一樣，並無任何不適。

這類型的腫瘤發生原因不明，發生率約0.1%到0.4%，好發於20歲到60歲的青壯年族群，男性發生率約為女性的2至3倍。

他指出，食道從內而外分別是黏膜層、黏膜下層與肌肉層，平滑肌瘤通常是在黏膜下層與肌肉層之間長出，若腫瘤往內生長，可在胃鏡檢查中發現，透過胃鏡將其剝離；若腫瘤往外生長，僅能透過電腦斷層掃描發現，用手術切除。

縱膈腔分為前、中、後3個部分，是指胸腔內兩側肺臟中間的部位，前有胸骨、後有脊椎，內含胸腺、心臟、大動脈、大靜脈、氣管、食道等重要器官。

謝旻孝說，許先生的腫瘤位於前縱膈腔上方、緊貼著氣管，傳統治療方式是用鋸開胸骨的開胸方式切除，但若從右側切口，醫師必須先花一段時間將食道、氣管分離出空間才能進行手術，不僅耗時也有風險；若從左側作切口，腫瘤緊鄰主動脈弓，稍有不慎便容易引發大出血，危險性高。

謝旻孝從許先生的電腦斷層影像中發現，有一小部份腫瘤出現在鎖骨間的下方處，因此他讓病人仰躺，從左鎖骨上方切開，透過單孔器械往內打氣，將氣管與食道中隔出可活動空間後作電燒、切除。

他表示，雖然日本有用這種手術方式治療早期食道癌，但台灣過去還沒有用單孔縱膈腔鏡切除食道腫瘤的案例。許先生的腫瘤位置特殊，可以用此手術方式，免除一般手術中可能產生的風險。