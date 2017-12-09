知本老爺喊冤 標章申請展延中

2017-12-09

〔記者張存薇、王峻祺、林敬倫、翁聿煌、葛祐豪、李忠憲、陳鳳麗、張協昇／綜合報導〕著名的台東知本老爺酒店被消基會點名溫泉標章過期五年，業者喊冤指出，知本老爺是全台第一家取得溫泉標章的飯店，在標章屆滿前已向縣府相關主管機關申請展延，目前申請中，酒店也定期接受主管機關溫泉水質相關檢驗，至今皆合格。

抽查樣本數太少挨轟

中華民國溫泉觀光協會理事長李吉田則批評，消基會抽查的樣本數太少，卻公布有四成不合格，對溫泉業者並不公平。

花蓮百年「瑞穗紅葉溫泉旅社」呂姓業者也說，因身分「非原住民」，土地涉及「原住民保留地」，才遲遲無法申請溫泉標章；花蓮縣觀光處代理處長彭偉族說，將先請業者依「原住民保留地開發管理辦法」合法解決水權及土地問題後，再輔導取得標章。

宜蘭縣礁溪鄉NO.9溫泉旅店副總謝欣樺指出，退款規定依契約辦理，從未扣除顧客全部訂金，是訂房網資訊錯誤未修正，會立即修改網站資訊；宜蘭縣消保官王雅琳指出，如是網路說明錯誤，必須立即改正，否則可依消保法裁罰三萬至三十萬元罰款。

高雄市觀光局表示，積極輔導六龜寶來、不老溫泉地區的十四家溫泉旅館及民宿業者合法化，已有三家通過用地變更編定，包括美崙山溫泉渡假山莊，都可望在明年中前成為首波合法立案的溫泉旅館。

新北市烏來璞石麗緻溫泉會館行銷業務副理李政峻澄清說，訂金收、 退都依觀光局規範的標準，是消費者透過網路電商及國際訂房網站訂房，訂金收、退條件比較嚴苛；新北市觀光旅遊局專門委員陳靜芳指出，溫泉旅館業者與訂房網站簽約，也應負起與網站業者溝通改善責任。

針對御群露天溫泉會館無溫泉標章，台中市觀旅局表示，今年已罰四十一萬，由於會館有部分用地為原住民用地，業者拿不到使用執照，遲遲無法合法，近日將前往稽查。

至於南投縣埔里香亭溫泉民宿因業者出國，工作人員表示無法回應，南投縣觀光處則說，業者已取得溫泉開發許可證明，申請水權中。