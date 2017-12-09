教授跟拍盜錄 上課要學生變魔術

2017-12-09

〔記者吳政峰／台北報導〕國立大學教授阿明（化名）一○○年間罹患精神病後，不僅上課給分是根據學生變的魔術優劣，還在課堂上大談一夜情、網路交友、摩鐵等與課程無關之內容，一○五年被校方以教學不力、無法勝任為由資遣；阿明自認病情康復中，且從生活瑣事連結正規課程也無不當，事後提起行政訴訟，台北高等行政法院認定阿明已不適任，校方作法無瑕疵，判他敗訴，全案仍可上訴。

不服校方資遣 打官司敗訴

北高行判決指出，阿明因病就醫，一○三年度僅傳授一堂課，就發生無故曠課未補課、講課涉及性意涵、要求學生變魔術評分、言語霸凌、課程進度未完成等諸多狀況，學生也普遍反應不佳；阿明聘約雖到今年七月底，但他病後即未發表過任何研究，亦未檢具治癒證明，校方認定他在教學、研究、服務、輔導上均有失能情況，一○四年未安排他授課、一○五年將他資遣，均無不當。

據悉，阿明專長為光通訊，生病前每年可獲得一件科技部專題研究計畫，受到不少學生愛戴，但罹患妄想症後評價趨於兩極，前後三次住院療養均未康復，甚至還出現恐嚇、跟拍盜錄等不當言行，令校內師生感到不安，後來他提出「建議長期休養」醫囑，請兒子代向學校申請延長病假一年，校方要求檢附相關證明再申請，之後就無下文。

阿明帶病授課期間，有學生向學校陳情，指阿明有時會忘記上課，授課講到Magic的Ｍ時，就用雙峰暗示，提及脈衝反應時，則說「男生的下面要像脈衝反應一樣」，課程評分竟是依據學生的魔術表現。

學生還指控，阿明會在同學報告時問一些無關緊要的問題，包括如何摺棉被、超商公仔性別、教室有鬼、搭高鐵經驗、一夜情、同性戀議題，均與課程無關。