乳品攝取不足 孩子矮3公分

2017-12-08

記者吳欣恬／台北報導

鈣質是骨骼發育的重要營養素，根據衛生福利部國民健康署的建議，發育中的中小學生每天應攝取至少1.5份的乳品，但國內一項最新調查顯示，高達8成5的孩童每天乳品攝取量都未達建議量。而4年級的孩童，乳品喝較少的比喝較多的平均身高少了3公分。

調查：85％學童乳品攝取不足

台灣營養基金會上個月進行「2017學童奶類攝取情形調查」，依教育部全國小學生分布數字，抽樣1252名有喝鮮乳習慣的1至6年級小學生。結果發現83.63%的學童每天攝取不到1.5份乳品，其中40.6%每天喝不到一次，更有3.8%一週以上才喝一次。

台灣營養基金會執行長吳映蓉進一步說明，考量5、6年級開始快速發育，變異較大，因此分析4年級的資料，結果發現乳品喝較少的後50%孩童平均身高139.81公分，比起乳品喝較多的前50%孩童平均身高142.4公分，少了近3公分。

每日應攝取800至1000毫克鈣質

乳品除了提供蛋白質、維生素A、維生素B1、B12與鋅等營養素，更是鈣質的重要來源。吳映蓉說，孩童每天應攝取800至1000毫克鈣質，每天兩杯240毫升的牛奶，就能攝取約6成的量，再加上其他飲食就可達到每日建議量。

吳映蓉說，除了乳品，其他高鈣食物還包括豆腐、黑芝麻、綠色蔬菜如芥藍、莧菜。如果是素食者或不喝乳品者則可以喝豆漿加黑芝麻替代。

她提醒，含咖啡因飲料包括咖啡、茶與可樂等會降低鈣質吸收，應少喝，也盡量避免與乳品混搭飲用。

柚子小兒科診所院長陳木榮也指出，如果乳品攝取不夠，的確可能影響孩童的身高發展。如果1.5份乳品不好估算，也可直接購買2份，相當於2盒即飲鮮乳。市售乳品眾多，他也建議可選擇具有國家鮮乳標章的高品質安心鮮乳更有保障。