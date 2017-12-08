喝酒喝到掛！ 草屯1週2青壯死

2017-12-08

記者陳鳳麗／南投報導

南投縣草屯鎮接連兩名30-40歲男子因酗酒猝死，醫師指出，酒癮患者平均壽命約44歲，比一般國人至少減壽30年，酒癮患者的家人應力勸其到醫院接受酒癮治療，鼓勵與陪伴他們戒酒癮，並督促其服藥，只要能撐過3個月不碰酒，戒酒成功的機率較高。

草屯鎮在上週接連有40出頭及30多歲男子，被家人發現死在房間，兩人都長期酗酒，房間到處都是空酒瓶，且都有肝疾，其中1人甚至肝硬化，也因為長期喝酒而無法工作，與家人的關係很疏離。

酒癮患者平均壽命44歲

部立草屯療養院成癮治療科醫師陳厚良指出，這兩名男子就是典型酒精成癮者，健康已明顯亮紅燈，除了肝不好外，臨床上常見酒精成癮者合併有糖尿病、凝血功能變差、胰臟炎等問題；台北市立療養院松德院區曾用10年500多個酒癮治療患者來統計，發現平均壽命僅44歲，比一般人少活30年以上。

陳厚良說，有酒癮者很難自己用意志力來戒酒，因酒癮與毒癮難戒，還是要找專科醫師來治療，治療的前3個月是復發危險期，若能撐過3個月不碰酒，成功戒酒的機率就比較高。

「堅持多久就改善多久」，陳厚良說，戒酒是長期抗戰，堅持不碰酒的時間越久，改善酒癮症狀的效果就越久，相反地，酒的使用量越大，酒精的傷害就越大。

酒精成癮者的治療，除藥物外還要進行心理諮商，藥物部分，若酗酒之外還有失眠、憂鬱、焦慮等精神症狀，除了戒酒用的「戒酒發泡錠」，還要有精神科的藥物。

最重要的是，戒酒者的家人在其戒酒過程中要陪伴回診、鼓勵而不指責，還要督促其服藥，家人的支持對戒酒者有很大的激勵作用。