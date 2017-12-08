孕婦罹心內膜炎 開刀換瓣膜保嬰兒

2017-12-08

記者張軒哲／台中報導

孕婦感冒要提防心內膜炎！

29歲的鍾姓婦人去年懷孕5週時頻頻咳嗽，她認為是感冒且懷孕導致，狂咳1個月後才就醫，確診罹患心內膜炎。她希望保住孩子，因此在懷孕18週時接受二尖瓣膜置換手術，不僅手術順利完成，也在懷孕37週時剖腹產，生下一名男嬰，日前才過週歲生日，全家十分感謝醫護人員的救治。

感冒咳月餘 細菌入侵感染

童綜合醫院心臟外科醫師魏崢指出，鍾婦去年懷孕時感冒，拖了1個月才就醫，結果發現是心內膜炎，也就是細菌入侵到左邊心臟二尖瓣膜引發感染。鍾婦想保住胎兒，先施打了2週左右抗生素，但因瓣膜缺損嚴重，建議她接受二尖瓣膜置換手術。

在心臟外科團隊努力下，歷經5個多小時，手術順利完成，且胎兒也無恙，術後住院2週即出院返家休養，於37週時剖腹生下2612公克的健康小男嬰。

魏崢表示，孕婦抵抗力較弱，可能因感冒後導致細菌通過血液進入到心臟，感染心瓣膜，使細菌在瓣膜上生長，造成心瓣膜及心臟的損壞，且菌塊會不斷長大變成所謂的「贅生物」，而這個贅生物可能會脫落造成血管栓塞或心臟衰竭。

魏崢指出，心內膜炎致死率高，一般人已經非常危險，孕婦風險更高，但因考量延續母親與孩子生命，審慎評估後決定施以二尖瓣膜置換手術。

懷孕施行開心手術的個案很少見，主要需注意2個風險，一是容易因血液稀釋而造成荷爾蒙不平衡，導致子宮收縮而流產，二是手術期間維持胎兒在母體內有足夠的循環。因此他特別提醒，孕婦抵抗力較弱，若感冒不適要儘快就醫。