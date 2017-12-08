切胃後不忌口 頻吃柿子腸阻塞

2017-12-08

記者李忠憲／台中報導

水果多吃還是會有事！7旬邱姓老翁動完胃癌手術後，未聽從醫囑忌口頻吃柿子，沒想到劇烈腹痛就醫，發現是腸阻塞，接受手術治療排除。

柿子含單寧酸 遇蛋白質易結塊

醫師表示，柿子富含單寧酸，與蛋白質相混會結塊，影響腸道，高風險民眾應掌握「適量、淺嚐、細嚼慢嚥」原則，才能常保消化道暢通。

73歲邱姓老翁去年7月曾因罹患胃癌，切除2/3的胃，醫師交代他出院後應該忌口，但他並沒有聽話，今年9月開始吃喜愛的柿子，每次都吃2-3個。日前家庭聚餐吃甕仔雞，他還是猛吃柿子，不久就出現劇烈腹痛、嘔吐症狀，甚至痛到直冒汗，家人趕緊將他送往台中慈濟醫院掛急診。

醫師安排他照X光，果然發現腸子出現約6公分長的腸阻塞，立刻安排開刀，將卡在腸道內的糞石揉碎後慢慢推出，在半小時內解除危機。

高風險民眾 應適量、淺嚐

台中慈濟醫院一般外科主任余政展表示，邱翁動過胃手術，術後已失去研磨食物與幽門調控的功能，比一般人更容易出現糰塊進入小腸，造成腸道阻塞。

柿子、破布子具有特殊的化學物質-單寧酸，含量較其他食物更高，遇到蛋白質會容易形成食物糰塊，如果未經消化直接到腸子，就容易造成阻塞。

余政展說，其他容易形成腸阻塞的食物包括：纖維質較粗的筍乾、黏稠性高的糯米及香菇等。

他建議做過胃手術病人或老人家，吃東西應掌握適量、淺嚐即可與細嚼慢嚥原則，避免引發嚴重併發症，也能常保消化道暢通。