高屏三成地區「紅害」 興達電廠降載700MW

2017-12-06

〔記者劉力仁／台北報導〕受東北季風南下影響，昨天全台空氣品質不佳，尤其南部空氣品質惡劣，昨天中午高屏空品區已有三分之一測站的空氣品質達紅色警戒（對所有族群不健康），細懸浮微粒（PM2.5）日平均濃度超過五十四．五微克／立方公尺，進入一級預警，台電興達電廠配合降載七百ＭＷ（百萬瓦），改善空氣品質。

昨天清晨中部、雲嘉南、高屏空品區空氣品質不佳，三分之一以上測站達二級預警、橘色提醒（對敏感族群不健康）狀態，PM2.5日平均值濃度大於或等於卅五．五微克／立方公尺，環保署要求台電依據今年六月修正的「空氣品質嚴重惡化緊急防制辦法」，啟動緊急因應措施，電廠必須調整操作條件，提升防制設備效率，減少空氣污染物排放。

但空氣品質持續惡化，中午高雄楠梓、仁武、復興、前鎮、小港等多處地區空氣品質監測站都達到紅色警戒，進入一級預警狀態，興達電廠配合降載。

環保署空保處長蔡鴻德表示，昨天上午十點左右，高屏空品區陸續出現紅色警戒，在備轉容量率達九．○七％，供電安全無虞下，要求電廠配合降載。

此外，雲林、南投、台南、屏東、連江、金門等縣市，空氣品質也不佳，昨天也都二級預警。離島金門、連江晚間已經達到一級預警，啟動緊急應變措施，嚴禁露天燃燒。

擴散不良 高屏今起三天持續紅害

環保署預報，今起一連三天受大陸冷氣團影響，高屏地區因擴散不良達紅色警示，雲嘉南地區橘色提醒，其他地區良好至普通等級，馬祖、金門仍受境外污染影響為紅色警示，請民眾注意。