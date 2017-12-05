14歲童飆90公斤 罹糖尿病

2017-12-05

記者林惠琴／台北報導

一名三餐總是在外的男童，7歲時體重已經50公斤，如今14歲更是狂飆至90公斤，並且有第二型糖尿病，台北榮總兒童醫學部主治醫師楊佳鳳表示，門診中10至18歲達到120公斤的患者不在少數，呼籲重視兒童肥胖問題，因為兒童肥胖只能從飲食、睡眠、運動著手。

兒童減肥 從飲食、睡眠、運動著手

楊佳鳳指出，過去40年來，全球兒童肥胖增加10倍，有1億2400萬名孩童過胖，其中，台灣學童平均每10人有3人過重，比率為亞洲之冠。

楊佳鳳認為，肥胖會影響生長發育，甚至容易遭受歧視、霸凌，影響生理和心理，推估國內超商、手搖飲料店林立，含糖食物取得過於方便，是造成兒童過重的主因，因為太多食品含有糖分，就算是鹹的口感，也可能在鹽、油之外再加糖調和。

楊佳鳳解釋，高含糖食物會刺激體內胰島素衝高，因此就算已經吃東西，也會在胰島素處於高點的情形下，造成「愈吃愈餓」，結果吃不停。目前減重藥物限成人使用，兒童過重只能藉由飲食、睡眠、運動改善，提醒平時吃的澱粉、水果均含有糖，不要再額外吃甜食，以防糖的攝取量爆表，同時睡足7、8個鐘頭，避免荷爾蒙受到干擾，並且要養成運動的習慣，藉以遠離肥胖。

若是成人過重情形嚴重，則可經由減重手術輔助治療，台北榮總昨發表成功案例，現年21歲的李小姐在19歲時，體重最高達到110公斤，嘗試各種方法均未能減重，但2015年初接受胃縮小手術後，如今減至78公斤。

她的父親看到女兒成果，也在2015年底接受胃縮小手術，順利從122公斤降至90公斤，父女兩人共減超過60公斤。

台北榮總減重及代謝手術中心主任方文良說，通常胃縮小手術後1年可減少約70%的超重體重，其他還有胃繞道手術、胃內水球置入術等，可視患者情形選擇療程，並有助於改善糖尿病。