醫病》120公斤糖尿婦靠這幾招 甩掉52公斤贅肉

2017-07-03 22:02

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市立安南醫院今天召開糖尿病友會，一名罹患糖尿病多年的中年婦人謝綉敏，過去體重最重曾達120公斤，在安南醫院接受專業治療，她透過飲食控制、運動與服用新藥，2年內減掉52公斤贅肉，如今是輕盈的68公斤身形。醫院鼓勵糖尿病友控制血糖、有效減重，重拾健康。

謝綉敏分享表示，她罹患糖尿病超過5年，過去每天3餐前要在肚皮打胰島素，體重高達120公斤，走路時會喘、膝蓋負擔很重，個性變得自卑、不喜歡出門與拍照，情緒常低落，2年前到安南醫院接受治療，人生開始翻轉、變彩色。

她透露在安南醫院新陳代謝科醫療團隊接受專業治療、服用治糖尿的新藥，並從飲食控制、運動著手，常做抬腿運動；餓了就吃不加糖水與奶精的愛玉或仙草，血糖降低、體重也跟著下降，2年來減掉52公斤贅肉，血糖已低到這半年來不必再打胰島素，只需吃口服藥，不必再擔心外出打肚皮胰島素的不方便問題，整個人變得喜歡外出、愛跟朋友互動交往，自信心提升不少。

安南醫院新陳代謝科主任沈振榮醫師研究國人10大死因，惡性腫瘤、心臟疾病、腦血管疾病、糖尿病、高血壓疾病、腎病6項都與體重過重有關。15歲以上台灣男性中，51%有過重及肥胖的問題；女性則有37%有類似問題，呼籲全民都應重視肥胖問題，一起甩去肥胖，找回健康和自信。

對於如何有效減肥？沈振榮強調，要看每個人的狀況來衡量，無法訂一個大家都能適用的通則，民眾可多跟營養師或醫師討論，並隨自己狀況做調整。