醫病》14歲童罹糖尿病、重90公斤 醫籲：重視兒童肥胖

2017-12-04 17:29

〔記者林惠琴／台北報導〕一名三餐全外食的男童，7歲時體重已經50公斤，如今14歲更是狂飆至90公斤，並且有第二型糖尿病，台北榮總兒童醫學部主治醫師楊佳鳳表示，門診中10至18歲達到120公斤的患者不在少數，呼籲重視兒童肥胖問題，因減重藥物限成人使用，只能從飲食、睡眠、運動著手。

楊佳鳳指出，過去40年來，全球兒童肥胖增加10倍，有1億2400萬名孩童過胖，其中，台灣學童平均每10人有3人過重，比率為亞洲之冠。

楊佳鳳認為，肥胖會影響生長發育，甚至容易遭受歧視、霸凌，導致生心理都被影響，推估國內超商、手搖飲店林立，含糖食物取得過於方便，是造成兒童過重的主因。

楊佳鳳解釋，高含糖食物會刺激體內胰島素衝高，因此就算已經吃東西，也會在胰島素處於高點的情形下，造成「愈吃愈餓」，結果吃不停，由於減重藥物限成人使用，兒童過重只能藉由飲食、睡眠、運動改善，必須更注意。

若是成人過重情形嚴重，則可經由減重手術輔助治療，台北榮總今日發表成功案例，現年21歲的李小姐，19歲時體重最高達到110公斤，嘗試各種方法均未能減重，但2015年初接受胃縮小手術後，如今減至78公斤，其父親看到女兒成果，也於2015年底接受胃縮小手術，順利從122公斤降至90公斤，父女兩人共減下超過60公斤。