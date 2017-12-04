有線電視付費新制將上路 恐惡性削價競爭

2017-12-04

系統壟斷及頻道上下架不透明問題 急待解決

〔記者吳柏緯、黃以敬／台北報導〕ＮＣＣ推動分組付費新制明年上路，學界雖支持消費者可有更多的付費選擇，不必再付上千元訂一堆不想看的頻道及節目；但學者及媒體團體也警告，有線電視市場更結構性的系統壟斷及頻道上下架不透明的問題還是急待解決，否則未來恐會出現將較不好頻道全部包裝成基礎套餐，衍生「惡性削價競爭」來搶訂戶，連帶造成頻道價格更被壓低而影響內容，消費者仍是受害者。

恐將較不佳頻道包裝成基礎套餐

台灣媒體觀察教育基金會政策專員鄭人豪表示，ＮＣＣ應建立一套完整遊戲規則，避免業者將較不佳頻道全包裝成基礎套餐，向下分組恐會引發削價競爭，連帶擠壓頻道價格及利潤，造成內容更不佳，而民眾若想看較好的頻道，反須負擔較高月費。

中正大學傳播系副教授管中祥也表示，分組付費只改善一部分，有線電視系統壟斷及頻道節目上下架機制不透明的沉痾無法解決，過去是業者收錢強迫給一百多個頻道，未來頻道上下架如果不透明，月費一八八元的頻道組合與六百元的頻道組合還是業者決定，消費者的選擇權還是不全，改革關鍵是頻道上下架機制透明化，有線電視市場才能真正更健全。

台灣藝術大學廣電系教授賴祥蔚則認為，ＮＣＣ推分組付費的初衷是建立自然淘汰機制，讓好頻道續存，不好頻道退場，但這其實早就該推動，迄今恐已是一、二十年前的舊政策思維了。現在的市場並不缺競爭，有線業者除要和同業競爭外，包含ＭＯＤ、ＯＴＴ等新型態的影視服務也都是敵手。

近年1成民眾退訂 改採網路收看

資策會曾調查，七成以上民眾會改用手機看影音；也有調查顯示，近年約有一成以上民眾在逐漸退訂有線電視而改採其他網路管道收看影音。而ＯＴＴ業者收費每月一百多元較便宜，且可有諸如「三天三十元」等更多元且彈性收費方式，對有線電視業者都是很大競爭。

賴祥蔚認為，只要有競爭，市場機制就會發生作用，業者必須提出更好產品及服務吸引用戶，ＮＣＣ應尊重市場機制，但最大責任應是維持市場的健康並確保競爭公平，尤要避免惡性「削價競爭」情形發生。

日前凱擘宣布將自訂一套收視率調查規範，做為新年度頻道上下架的依據，賴祥蔚也認為，這是一個正確方向，ＮＣＣ也應該督促業者建立類似這樣的透明上下架機制，才能健全有線電視環境。