靜脈曲張30年 微創治療解煩惱

2017-12-01

圖‧文／李孟霖

日前一名50多歲鍾先生來門診治療靜脈曲張，這個疾病已經困擾他30年左右。

靜脈內射頻手術關閉穿通枝

他的右大腿接近膝蓋部分有許多如蚯蚓般浮起的血管，偶爾會有疼痛感，另外合併有腳踝內側的皮膚顏色變深已數年之久。

但血管超音波檢查，發現並非單純的大隱靜脈瓣膜閉鎖不全，而是在大腿遠端的穿通枝鼓脹合併逆流引起的靜脈曲張。因此我們在超音波指引下，透過穿通枝的靜脈內射頻手術關閉穿通枝。

鍾先生術後3個月恢復狀況良好，門診追蹤時，右腿的靜脈曲張已消失，腳踝內側原本深色的皮膚也有變淡的趨勢。

多數的靜脈曲張為大隱靜脈或小隱靜脈逆流引起，穿通枝引起的靜脈曲張並不多見，除了疾病本身就比較少見之外，因為需要藉由詳細的血管超音波檢測才有辦法診斷出，往往病人就會被當成一般靜脈曲張來處理。但之後就容易發生復發的問題，例如以久未癒合的潰瘍或又復發的靜脈曲張來表現。

穿通枝引起的靜脈曲張，與一般常見的大隱靜脈引起的靜脈曲張，有相同的風險因子，包括年紀大、多胎生育過的女性、曾經有過深部靜脈血栓，以及家族遺傳因素等。

建議若是有曾經接受過靜脈曲張手術而日後不幸復發的病患，接受血管超音波檢查，說不定會發現到穿通枝的問題。

另外，目前較少採用傳統手術或內視鏡手術治療，多改為微創的治療方式，包括超音波指引下的硬化劑治療及靜脈血管內射頻或雷射手術。而嫻熟的超音波定位技術，是成功診斷及治療靜脈曲張的關鍵。

（作者為國泰綜合醫院心血管中心心臟血管外科醫師）