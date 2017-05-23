靜脈曲張別亂按摩 小心造成血栓剝離
2017-05-23
記者王俊忠／台南報導
66歲余姓女蛋農長時間在雞場撿蛋，兩小腿出現腫脹感，以為是缺鈣，每天補充鈣片還加強按摩，不料未獲改善，一個月後腿仍腫脹，兩腿靜脈曲張愈多、痛到無法入睡。台南市立醫院醫師指出，靜脈曲張不可亂按摩，小心造成血栓剝離。
台南市立醫院家醫科主治醫師侯盈仲診察發現余婦小腿與大腿血管有明顯扭曲擴張，像藍色蜘蛛網纏繞在腿上，測試靜脈血管瓣膜功能發現功能明顯變差，診斷為慢性靜脈功能不全併下肢靜脈曲張。
侯盈仲表示，靜脈曲張是因下肢靜脈壓增高，造成靜脈及其分支的瓣膜功能變差，使靜脈產生扭曲擴張，這會隨年紀、肥胖、家族病史、站立時間長久等因素影響，櫃姐、護士、空姐、教師、廚師及懷孕（尤其是懷孕前3個月）或多次懷孕、長期負重工作的族群，還有做過靜脈曲張手術患者，全都是危險族群。
侯醫師提醒，若為靜脈曲張高風險群，如有雙腿腫脹感，應每天做腿部伸展操（如抬腿）、腳板運動訓練、弓腳背、躺著騎空中腳踏車等，每個動作持續10至20秒，每天想到就做，能有效預防靜脈曲張生成。若已產生靜脈曲張應就醫診治，並穿醫療級分壓彈性襪做運動，避免越做越嚴重。
他建議，余婦做抬腿與腿部舒緩運動，促進靜脈血液回流，工作半小時到一小時抬腿10至15分鐘，配合口服類黃酮苷類藥物diosmin及外用藥膏局部塗抹，約不到兩週，患者腿部沉重感明顯改善，腫脹疼痛頻率減少，不再需要止痛藥或止痛針。他特別提醒，不可直接按摩靜脈曲張處或靜脈瘤，否則會提高血栓剝離風險，嚴重者甚至會產生肺栓塞致命。
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