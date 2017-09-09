5抗熱妙方 靜脈曲張患者不悶了

2017-09-09

文／柯博仁

天氣酷熱，加上電力吃緊，讓很多怕熱的人苦不堪言，希望炎夏快點過去。而靜脈曲張患者更是討厭在這麼高溫悶熱的天氣，還得穿著長褲、長裙，以便掩蓋腿部蚯蚓般的青筋。

到底靜脈曲張患者該如何做，才能不受靜脈曲張的牽絆呢？以下提供5點建議：

◎保持涼爽

靜脈在高溫的環境下有血管擴張的傾向，容易加劇相關症狀。所以，強烈建議患者盡量身處陰涼地方，並且選擇透氣通風的材質，保持下半身涼爽，以避免血管擴張造成的不適。

◎飲食清爽

夏天應採取清淡飲食以及喝大量水分，例如吃蔬菜沙拉，因為充分攝取纖維質可以增加血管壁彈性，避免便秘，創造有利下肢靜脈的身體環境。

避免吃重口味、高鹽分的飲食，因為過多的鹽分會讓水份鬱積下半身，造成下肢水腫。食物中的維生素C和E，具有強大的抗炎症反應，也對靜脈曲張有好處。

◎保持運動

夏天是運動的季節，千萬不要因為怕穿著運動短褲暴露缺點而給自己不運動的藉口。

規則的運動，例如快步行走或是游泳，都是對靜脈曲張有好處的夏日活動。

下半身的運動會持續鍛鍊小腿肌肉，加強重要的靜脈幫浦而改善靜脈鬱積，促進血液循環。

也可以選擇到涼爽的健身環境，例如坊間的健身俱樂部或社區的健身中心，從事一些鍛鍊下半身的重量訓練，來避免下半身肌肉無力而造成的靜脈血流堆積。

◎甩掉肥肉

肥胖是下肢靜脈曲張的危險因子。不少體重過重的人同時有靜脈曲張的困擾，因此有體重過重困擾者，一定要下定決心，在冬天來臨之前，甩掉幾公斤的肥油，減輕下半身血管的負擔，保持輕盈的體態。

◎諮詢專家

可以利用時間，尋求專精靜脈曲張治療的血管外科醫師，作仔細及完整的超音波血管評估，並建議保健和治療的方向。

精確客觀地評估靜脈曲張的嚴重度和部位後，醫師會建議患者合宜的彈性襪尺寸和穿著方法，並評估介入的時機，目前有健保給付的傳統治療方式或是自費的微創手術可以選擇。

醫療科技發達，靜脈曲張患者的治療已經進入了局部麻醉、無傷口、免休息的時代，實在不必諱疾忌醫，延誤治療時機。

提醒靜脈曲張患者，不管症狀嚴重度如何，或是春、夏、秋、冬哪個季節，都不應該大意下肢靜脈的保養。

「不可久坐久站、多抬腿，以及正確使用彈性襪」是保養腿部靜脈的不二法門。

（作者為林口長庚醫院血管外科醫師）