腦瘤作怪 國中生頭痛難眠

2017-11-29

記者陳建志／台中報導

南投一名15歲的國中生日前突然莫名頭痛長達2週，不但半夜痛到驚醒，還出現噁心、想吐症狀。就醫之後，醫生發現和一般兒少頭痛不同，立即安排核磁共振檢查，赫然在顱內發現一顆約2公分的腫瘤，確診為惡性生殖細胞瘤合併輕微水腦，經放射治療1個月後順利康復，已經重新返校唸書。

惡性生殖細胞瘤 併發水腦

亞大醫院兒童血液腫瘤科主治醫師翁德甫表示，這名國中生到院時表示，已頭痛2週，甚至晚上睡覺時會痛醒。因兒童、青少年頭痛，大多因感冒發燒或鼻竇炎引起，少數則是緊張性頭痛或偏頭痛，且大部分頭痛在睡覺休息後多會緩解，患者「睡覺會痛醒」是一大警訊，因此決定安排進行頭部核磁共振檢查。

放射治療1個月 腫瘤消失

翁德甫說，檢查後果然在顱內發現一顆約2公分的腦瘤，且因腫瘤阻礙大腦排水孔引起輕微水腦，才會導致他頭痛。經腦脊髓液檢查後，確診為惡性生殖細胞瘤，因腫瘤小且位置不易手術，決定以放射治療。治療1個月後腫瘤消失，患者也不再頭痛，已經返校唸書恢復正常生活。

翁德甫表示，顱內生殖細胞瘤約佔兒童腦瘤1%至3%，好發年齡為10至21歲。翁德甫強調，一般生殖細胞會在胚胎發育期降至骨盆腔或陰囊，進而形成卵巢或睪丸，但部分突變生殖細胞會經過身體中線，跑到中樞神經系統而形成腫瘤。翁德甫表示，此類患者初期大多沒有症狀，直到腫瘤變大阻塞排水孔造成腦壓升高，就會出現頭痛、噁心、嘔吐、吃不下的症狀，因感覺起來和感冒、腸胃不適症狀類似，一開始常會找不到原因。

翁德甫提醒，顱內生殖細胞瘤早期發現治癒率極高，若延誤就醫腫瘤變大，可能造成腦壓升高，或壓迫腦幹，甚至危及生命。因此兒童、青少年若出現持續1週以上的晨間頭痛，並伴隨噁心、嘔吐等症狀，應盡快就醫檢查進行治療。