高雄大眾運輸免費 北市不跟進

2017-11-29

〔記者沈佩瑤／台北報導〕打擊空污，高雄市府祭出三個月免費搭乘大眾運輸措施，羨煞大台北地區的通勤族。台北市政府發言人劉奕霆昨表示，各縣市政府情況各有不同，不宜評論其他縣市的政策推動。

民進黨北市議會黨團總召許淑華表示，台北市可考慮跟進，畢竟要先養成民眾搭乘大眾運輸的習慣，但要精算成本，研議相關配套，業者也須負擔部分費用。畢竟使用量提升，業者是獲益者之一，總不能都要政府補助。

許淑華進一步指出，除了提供搭乘優惠，包含U Moto、YouBike也該納入討論，且應跟新北市合作，以大生活圈的方式進行規劃，減輕民眾負擔，真正達到綠能成效。

國民黨議會黨團書記長陳永德則直言，這就是政治考量，一來花媽要卸任了，要替自己留個名聲，況且高雄市負債為各縣市之冠，「加碼上去有差嗎？」且北市本就有優惠措施，比如捷運轉乘優惠。

柯姓市民說，會搭的人就會搭；如果不方便，就算免費，仍會自行開車、騎車上下班，頂多假日考慮一下。在內湖科學園區上班的李小姐則說，內科上下班大塞車，若尖峰時段也祭出公共運具免費，或許可疏散私人車流。

台北市環保局日前公布最新「台北市空氣品質惡化防制措施」，只要空氣品質指標（AQI）超過四百、達到一級嚴重惡化程度，視情況停止上課，並建議勞工停止所有戶外工作或活動。

環保局技正顏伶珍強調，做出停課決定前，必須根據未來八小時、十二小時AQI值的狀況判定，而不是AQI值一達到四百就立刻停課；當預測空氣品質超過三百，將由市長擔任防制指揮中心總指揮官，並執行各項空品應變管制作為。