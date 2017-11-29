全台僅5人！攀樹師翁恒斌爬出一片天

2017-11-29

〔記者詹士弘／雲林報導〕「會唸書也要會玩！」雲林縣林內鄉林中國小校長林志郎認為學生不能死讀書，行行都能出狀元，昨天特邀也是林中校友、攀樹師翁恒斌回母校教學弟妹爬樹，讓孩子知道，爬樹也能爬出一片天。

林志郎表示，天生我材必有用，重要的是適性發展，所以邀來台灣第一個考取美國國際樹木學會（International Society of Arboricuiture，ＩＳＡ） 認證攀樹師（Certified Tree Worker）的翁恒斌回母校，讓孩子知道，爬樹不只好玩、也是一項專業，而且可以月入六位數。

翁恒斌表示，他國中就參加童軍社，喜歡戶外活動，大學讀土木工程，但讀到一半就覺得不適合自己的個性，研究所改讀台中教育大學環教所，畢業後從事體驗與探索教育工作約十年。有一次因緣際會朋友約爬樹，之後就愛上這個運動，進而找ＩＳＡ教練到台灣訓練，前年考取攀樹師證照，目前全台只有五人獲得認證。

翁恒斌說，他從事攀樹戶外工作已有三年，除了攀樹，也從事專業修樹，開始創業的一年半，路走得艱辛，後來政府逐漸重視老樹整修，加上攀樹活動逐漸打開知名度，事業已漸入佳境。

他強調，爬上樹後，感受與大自然生命力相結合，他指導小朋友攀樹，不僅是個戶外探險活動，更是環境與生命的教育。比如，他與爬過的老樹會新生感情的聯結，如果老樹面臨被砍，會為了保住這棵樹而有所行動。

小朋友體驗攀樹後覺得新奇，因為不曾在樹欉裡居高臨下看學校，也不曾在樹上觸摸樹葉，第一次從樹的角度看世界，真的不一樣。