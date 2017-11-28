暌違5年 台灣電競隊奪世界冠軍

2017-11-28

〔記者吳柏緯、陳慧玲／台北報導〕時隔5年，台灣再度拿下電競世界冠軍！台灣電競戰隊SMG在26日舉辦的「傳說對決」AIC亞洲盃國際錦標賽決賽中，擊敗來自越南的GAMETV戰隊奪得冠軍，並獲得獎金20萬美元（約600萬台幣）。

「傳說對決」擊敗越、韓勁旅

SMG昨天上午返抵國門，不少粉絲在機場揮舞國旗，熱情接機。隊員鄭至隆透露，比賽前的調整並沒有調整得很好，幸好有驚無險。SMG隊長兼中路選手黃成在認為，團隊互相信任彼此，因此在戰術執行上及會戰上，都比其他隊伍優異。

SMG是由歌手林俊傑、數碼文創及香港中國數碼文化集團，共同於今年7月成立，隊名SMG取自於林俊傑的潮流品牌「Still Moving Under Gunfire」，有在逆境中不放棄的意涵。

林俊傑前天透過網路全程觀看SMG比賽，第一時間便得知他們贏得世界冠軍，有感而發說：「記得剛成立這個戰隊時，我對他們說的第一句話是 『我們的目標是世界冠軍』。他們憑著自己的努力，再加上Still Moving Under Gunfire的精神，脫穎而出，恭喜SMG Team！」

今年在韓國首爾舉行的「傳說對決」AIC亞洲盃國際錦標賽，共有來自亞洲12支頂級電競戰隊參加，其中韓國占了5支，台灣除SMG外，還有另一支電競戰隊S.T參賽。

600萬獎金入袋

SMG一路過關斬將，陸續擊敗包含勁敵韓國在內的多支隊伍，26日和越南電競戰隊GAMETV爭奪世界冠軍。SMG於冠軍賽一開始就遭遇亂流，一度陷入困境，所幸後來逐漸穩定，順利收下第1勝；第2局雖然讓GAMETV扳回一城，不過接下來的3、4、5局，SMG越打越順手，連下3城，最終以4比1的比數力克對手，拿下世界冠軍。

這是繼2012年英雄聯盟世界賽台灣取得冠軍後，台灣電競職業隊再度奪金。

數碼文創執行長林苡宗表示，SMG緊接著要在明年1月，繼續為期3個月的春季例行賽，希望SMG能繼續稱霸。