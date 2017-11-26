台鐵擬拉直宜蘭線 砸百億快7分鐘

2017-11-26

侯硐—雙溪、龜山—外澳 瓶頸路段規劃新路線

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕北宜直鐵尚未決定是否興建，不過台鐵東部幹線中的宜蘭線，有多處曲線的瓶頸路段，列車速度無法提升，台鐵最近完成侯硐至雙溪、龜山至外澳間改善工程可行性研究，計畫曲線取直做新路線讓快慢車分流、列車提速，並避開災害危險路段，不過這兩個瓶頸路段改善工程經費預估高達一○三億元，卻只省下七分鐘行車時間。

台鐵局長鹿潔身表示，宜蘭線行駛條件差，尤其是下雨天容易出現列車空轉，動力機車於該路段爬坡爬不上去造成誤點的情況，可說是每天都要面臨問題，台鐵有必要提出一個有效改善的辦法。

台鐵指出，宜蘭線有許多小半徑曲線只有三百至六百公尺，是台北往返宜蘭的瓶頸路段，列車在小半徑曲線三百公尺時，一般自強號最快僅能以時速六十五公里行駛、傾斜式列車則是八十五公里；小半徑曲線六百公尺時，速限分別可提升至九十五公里及一百二十公里；若改道一千公尺以上，最快就可時速一百三十公里行駛。

台鐵局工務處長陳仲俊表示，未來要將宜蘭線瓶頸路段線型拉直擴大改善曲線半徑，讓一般自強號及傾斜式列車，行車速度最高可提升至時速一百三十公里。

快慢車分流 舊路線行駛區間車

據可行性研究報告，侯硐到雙溪線型改善約需花費逾八十四．六億元，將從侯硐南端開始做一條新路線，新路線小半徑曲線要做到一千公尺以上。陳仲俊表示，舊有路線將保留，屆時新路線用來行駛自強號等快車、舊路線就行駛區間車，快慢車分離可提升行車效率及路線容量。不過，後續還需經環境影響評估、綜合規劃，預計最快一○九年才能開工，先期規劃核定後六年內完工；完工後該路段預計每日單向可增三列車、縮短五分鐘行駛時間。

宜蘭線靠近宜蘭端的龜山至外澳線型改善，經費約十八．七億元，主要是將外澳站北端小半徑曲線，從七百五十公尺改到一千一百公尺以上。陳仲俊表示，該改善同樣是做一條新路線，避開過去五十一公里處受災路段。該路段因是路塹地形，軌道兩側需做擋牆，但雨水太大時，擋牆就易崩落，導致路線中斷而影響行車；新路線完工後，除可避開高風險路段，降低邊坡災害發生影響行車機率，提升路線容量，還可減少列車行駛時間約兩分鐘。