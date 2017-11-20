長照人力沉痾 民團籲東南亞設校

仿效日本經驗 訓練長照、漁業等相關人才 再引進國內
〔記者林惠琴、林國賢、簡惠茹／綜合報導〕國內人口持續老化，被照顧需求量上升，但實施長照2.0以來，照顧人力不足問題改善龜速，民團呼籲，光靠本國籍照服員無法滿足市場，應赴東南亞設校培育人才、吸引來台工作。
「這是很現實的問題！」台灣居家服務策略聯盟理事長林金立直指，長照2.0上路至今，最大問題仍是人力。比如雲林縣老年人口比例逾十七％，全國排名第二，依現有長照機構推估需要九三五名照服員，但目前僅有四五九人在職，缺口達一半。
雲林縣老化嚴重 照服員缺口估達半數
宜蘭不只是照顧服務員有人力問題，連照顧服務專員人數也都尚未就定位。「人力不足導致連續性照護難以達成。」聖嘉民老人長期照顧中心院長黃龍冠表示。宜蘭縣政府則建議放寬如老人福利系等相關科系生，搭配訓練就能當照專。
本國籍照服員 10年內難取代外籍看護工
據預估，全國每年須新增約兩萬名照服員，目前外籍看護工約二十四萬餘人，是長照主流人力，且都照顧重度失能者，本國籍照服員僅約三萬人，十年內不太可能取代外籍看護工。
行政院已表態開放移民解決缺工，林金立則指出，日本三年前到印尼設校，訓練長照、漁業等相關人才，再引進國內，作法可以借鏡。
提升職場尊榮感與專業尊嚴 吸引新血
林金立也說，提升職場尊榮感與照顧專業尊嚴，才能吸引「新人」投入，若只是在同樣的水池裡挖來挖去，人力市場並沒有放大，無法擺脫困境。雲林縣私立同仁仁愛之家副組長廖方啟則發現，加強產學合作看到一絲曙光。相關科系學生提早接觸，並了解照顧工作不是把屎把尿、而有其專業性，提高投入意願，今年就有兩位應屆畢業生進入該單位服務。
另一方面，服務衰弱老人及輕、中度失能（智）者的預防及延緩失能服務，同樣有人力不足的問題。職能治療師公會全聯會理事長張自強解釋，活動人員要帶領每個模組方案須個別受訓、審核，造成每人只能帶一個模組，但一個單位往往需要不同模組，形成活動侷限，認為可適時放寬專業或資深人員帶領不同模組、增加人力運用彈性。
張自強也提醒，模組內容原由衛福部審核較嚴格，後來審核權下放給地方政府，模組暴增至一、兩百組，大於實際需求，且品質參差不齊，是否能達預防及延緩失能成效有待商榷，建議設把關機制。
衛福部曾推估照服員人力缺口約一萬多人，社家署副署長陳素春強調，今年約訓練八千多人，其他人員也持續培育中。衛福部次長薛瑞元坦言，受訓照服員留任率僅約兩、三成，會透過改善薪資、形塑專業形象等多種方式吸引人才。