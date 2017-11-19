寶寶學走 別怕變形腳

2017-11-19

文／陳凱華

多數寶寶從1歲多開始走路探索世界，大約1歲8個月左右就可以發現寶寶健步如飛，跑來跑去。但有些父母會帶寶寶看復健科門診，大多是因寶寶常跌倒，或懷疑腳形有問題。

發育階段 雙腳腳形變來變去

其實，在小孩發育階段，雙腳腳形真的會變來變去，如1歲半前會發現以O型腿為主，3-4歲會傾向是X型腿，到了4-6歲，雙腳逐漸變直。這些變化大多是正常的生理變化，也不太會因此導致寶寶跌倒。

家長可以在寶寶玩耍時，從正面、側面及背後用手機拍下寶寶走路或跑步的樣子，因為那是最自然的步態，而家長最容易捕捉到導致跌倒的關鍵畫面。看診時，提供醫師了解是哪一個部位導致寶寶跌倒。

常見導致跌倒的原因包括「前足內八」或「大腿抬不夠高」。其中，「前足內八」主要是腳掌前半段向內側變形，使得走路或跑步時腳尖碰腳尖，以致跌倒。這些變形通常與平日的坐姿也有關係，例如盤腿或跪坐時，兩側腳掌前半段就是呈現內八的姿勢，有些孩子也喜歡在坐椅子時，用腳勾椅子的腳，長期不良的姿勢，容易導致前足部內側的肌肉過緊。因此，減少這些不良姿勢，加上勤做足部外展的運動，跌倒狀況可以改善。

正常跑步做跨步的動作時，髖關節必須要向前彎曲（即大腿向前抬）才能將腳抬離地面，減少腳尖碰到地面，短跑運動員的姿勢就是最標準的。

但有些小女生比較斯文，平日走路時，大腿向前抬的幅度就不大，你會發現她每步的距離（步距）很短，跑步時也看不到大腿向前抬的動作，反而是小腿向後踢，看起來有點像要將地上的沙子要踢給後方的人一樣。因此，在這種「大腿抬不夠高」的狀況下，腳尖就容易踢到地板，導致跌倒。這種不良姿勢，會建議練習抬腳的遊戲，示範正確的跑步方式，多提醒寶寶腳抬高。

當然，雙腳有足踝、膝蓋、髖部3個大關節，還有小腿的脛骨、大腿的股骨等，若這些結構有先天的骨骼變形或脫臼，也可能造成步態異常。

最近，門診來了一位40多歲女士，常常下背部及大腿疼痛，她在小時候就發現有先天性髖關節發育不良，可惜沒有治療。現在照X光，發現正常的髖關節已不存在了，大腿的股骨也向上移到骨盆腔內。雖然目前她仍然可以獨立行走，但其髖部彎曲的角度也只剩正常人的一半。因此，若發現有異常，仍應及早就醫治療。

（作者為嘉義長庚醫院復健科醫師）