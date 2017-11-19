《健康聚寶盆》培養健康習慣 為高齡做準備

2017-11-19

文／陳建志、徐維謙

日前一對8旬夫婦因腳部傷口問題，由家屬陪同前來門診諮詢，老先生腳趾的傷口是因老太太協助剪腳趾甲造成，當時夫妻倆僅用透氣膠布包紮，「忘了」得天天照護傷口，以致兩週後前來門診時，傷口已感染發炎合併部分壞疽，情況變得很嚴重，家屬也很錯愕。

詢問家屬之前是否曾注意父母有健忘的情形？兒女表示，有發現父母經常重複買同樣的東西，出門也常常忘了帶鑰匙，但因沒有與父母同住，所以也就沒有積極陪同父母就醫檢查、治療。

運動降低心血管疾病 預防失智

處理傷口後，也發現這對老夫婦有輕微失智症，因此才會有忘記照護傷口的狀況。

台灣已進入高齡化社會，加上少子化問題嚴重，未來老人彼此照顧的情形勢必會更嚴重，因此若能及早做好防範失智症，非常重要。

◎建議可以透過以下步驟，提早培養健康生活習慣：

●運動可以降低心血管疾病，預防失智症

研究顯示，運動習慣與失智風險呈負關係，主要是運動能減少罹患心血管疾病風險，例如降低高血壓患者的血壓，同時減少心跳率，增加心臟本身的血液供給能力，以及減輕心臟負擔。

地中海型飲食 延緩認知衰退

美國心臟醫學會也建議良好的血壓控制，能夠降低中風後失智風險，因此平時應保持健康生活型態，減少代謝症候群的發生，以及降低心血管疾病風險，是預防失智症的做法之一。

●建立「地中海型飲食」習慣

「地中海型飲食」能預防心血管疾病，間接降低血管型失智症的發生機率，也就是多蔬果、全麥類食品、乳製品、海鮮及橄欖油等，減少紅肉（牛、豬、羊）的比例。

有研究指出，採用地中海飲食的民眾，失智症發生率低於一般飲食的民眾；另外魚油（omega-3）的使用或吃魚的習慣，也被認為能夠降低許多心血管疾病風險。許多研究也認為，補充魚油能夠延緩認知功能衰退及失智。

●補充營養素

因失智症的發生並非單一營養素缺乏所引起，民眾仍應採取均衡飲食，才能預防此風險，例如出現認知功能下降時，可依據不同症狀，分別補充維他命E、維他命B6、B12、葉酸或銀杏萃取物，建議食用前仍應與醫師諮詢，才能對症下藥。

●多動腦，增加社交互動機會

適當的社交活動不僅能延緩認知功能退化，也能增加高齡族群的生活品質，例如從事園藝工作、下棋、跳土風舞、打太極拳和參加銀髮才藝班等。

（作者為亞洲大學附屬醫院家醫科主治醫師）