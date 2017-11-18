喝酒助眠？ 只會讓你「睡得不好」

2017-11-18

文／丁志偉

喝酒助眠？別傻了！門診中發現以喝酒來讓自己入睡的個案不少，尤其是偏勞力的工作者，他們感覺初期好像有效，但一段時間後就失效了，惡性循環的結果是愈睡不著喝愈多，因此造成家人困擾，甚至影響工作。

46歲林先生是一位板模工人，來門診主訴失眠情況已有一年多，他說，明明很累，但就是睡不著，由於長期有飲酒紓壓的習慣，睡不著也喝酒助眠，初期好像有效，但近來連喝烈酒也無效，反而酒後變得聒噪吵鬧，本來是一個人睡不著，現在搞到全家都失眠，隔天開車出門上班都精神不濟。

現代人生活步調快、工作繁忙，失眠可說是身心靈健康亮紅燈的重要訊號之一。根據台灣睡眠醫學會的調查，目前台灣約有1/10的人口正受失眠之苦。雖然睡眠醫學已發展神速，但仍有很多人會選擇自行買藥、喝酒、採用偏方等方式拖延就醫，甚至造成身體更大的傷害。

後段睡眠易醒、深層睡眠減少

失眠的原因很多，小至吃消夜過飽，大至睡眠呼吸中止症都有可能。除了詢問詳細的病史和身體、睡眠檢查之外，為了選擇最有效的藥物，臨床上也把失眠分成難以入睡（前段），或難以持續睡眠（中段），或在隔天清晨一覺醒來對睡眠沒有飽足感和重獲精力的感覺（後段）。

許多人有喝酒助眠的迷思，理論上，酒精在人體內達到一定濃度後，可發揮其中樞神經抑制的效果，對入睡的確會有幫忙，但酒精同時也會造成後段睡眠易醒、深層睡眠減少等破壞睡眠結構的結果，導致無法達到真正的休眠效果，失眠喝酒絕對是下下策。

6方式促睡意 沒效建議就醫

◎建議失眠時，可檢視或嘗試以下6種方法促進睡眠：

●環境盡量選擇低光源、安靜、舒適的地方。

●固定睡眠時間，加強生理時鐘穩定，白天非必要不要躺在床上。

●睡前1小時盡可能讓自己放輕鬆，不做激烈運動或腦力激盪的思考。

●改掉睡前壞習慣，例如：躺在床上玩手機、吃消夜、聊天。

●晚上盡可能不吃或不喝刺激性食物、飲料，例如：辛辣或油炸食物、咖啡、茶類、碳酸飲料、巧克力。

●培養固定的運動習慣，以有氧運動為佳。

若失眠仍未見改善，建議至各大醫院精神科、身心科或是睡眠中心求助。

（作者為彰濱秀傳紀念醫院身心內科醫師）