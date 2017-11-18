隨身心電圖紀錄器 確診心律不整利器

2017-11-18

文／王晨旭

40多歲賴醫師因忙於照顧病人，10多年來未積極處理心律不整問題。曾經兩次因陣發性上心室頻脈（PSVT）發作，急診打針控制。即使平日常覺得心悸，但只吃藥控制。

曾建議她接受電燒手術徹底治療，但她覺得病情尚可暫不考慮。直到最近運動時，有呼吸不適情形，開始使用手腕式心電圖紀錄器，才發現除PSVT外，她還有夜間頻繁的三聯心室早期收縮（VPC），以及沃夫帕金森懷特氏症候群（WPW症候群）等心律不整。

再加上完整的血液電解質、心臟超音波、24小時心電圖檢查，心臟科醫師才能正確適切的掌握她的病情並調整用藥。賴醫師藉由口服藥物的調整，延緩心臟衰竭的進展，繼續照顧其他病人。

根據國內外資料，長期心律不整與許多嚴重疾病高度相關，其中尤其是陣發性心房顫動（PAF）引發的缺血性腦中風最為普遍。由於心律不整常僅偶有心悸、頭暈，甚至未有任何不適，許多病人常在中風發作住院時，才發現自己心律不整已很久了。

長期未確診的心律不整，造成血液動力學不穩定，容易發生血管內的血栓形成。除增加心臟血管系統長期負擔，間接造就高血壓、心臟衰竭惡化外，同時導致遠端小血管漸漸堵塞，心肌梗塞、腦中風、周邊血管疾病、慢性腎臟病變、缺血性腸道疾病等急重症疾病。

近年風行的隨身即時心電圖紀錄器，能夠提早發現不同嚴重程度的心律不整，進而得以早期治療這種沉默而潛在的健康殺手。

（作者為國泰綜合醫院心血管中心內科加護病房主治醫師）