正確運動 減重不復胖

2017-11-19

文／陳煌其

國民營養調查發現，國人體重過重及肥胖的盛行率約3成。肥胖是大多慢性病的根源，許多人為了健康，甚至為了愛美，而嘗試許多方法減肥，雖然剛開始效果不錯，但往往都會再復胖，並且會比以前更胖，這就是常見的「溜溜球效應」。

因為短時間體重減輕是身體的水分及瘦體組織（肌肉）減少了，最應該減少的脂肪卻依然在身體裡。

人體開始斷食時，會先利用肝醣作為主要能量的原料，在斷食18-48小時以後，肝醣消耗完，肝臟會開始進行糖質新生來恆定血糖，此時肌肉組織就會分解，然後釋放胺基酸，作為糖質新生的原料。飲食中的醣類不僅提供能量，還能保護身體瘦體組織的分解，且讓飲食中的蛋白質能夠不被作為能量所利用，可幫助肌肉、抗體、酵素等合成。

更長期的斷食（大於2天以上），才開始由脂肪取代胺基酸進行糖質新生，以保留足夠的蛋白質供給身體活動所需。這時候身體因為缺乏醣類幫忙脂肪代謝，而開始產生酮體。一般健康者的脂肪量，可以支持3個月的飢餓，重度肥胖者則可支持1年。

搭配有氧運動與阻力訓練

減重建議搭配有氧運動與阻力訓練，效果會更好且較不易復胖。有氧運動前20分鐘先消耗肝醣，然後才開始利用脂肪作為能量來源。阻力訓練幫助肌肉量增加，進而增加基礎代謝率。

人體有個體重設定點，也就是減重的人剛開始效果會很好，很容易就可以看到體重下降。但過了一段時間後，體重好像很難再往下降，就是遇到撞牆期，這時候該看的不應該是體重而是體態。

體重不變但體態改變了，表示身體的脂肪減少、瘦體組織增加了。減重最重要的還是持之以恆，才能成功減重不復胖。

（作者為嘉義基督教醫院營養師）