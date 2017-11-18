交部修法 無人車年底納管

2017-11-18

須1人隨車 投保金額最高擬1.5億

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台北、高雄相繼進行無人巴士測試，卻受限現行法規對「車輛」規範嚴格，要求必須有方向盤、指定數量逃生出口等，無法申請試車牌照，更無法進行一般道路測試，引發法規跟不上科技發展質疑。交通部加速修法，預計十一月底就將預告修正道路交通安全規則第二十條，正式建立無人車相關法源及管理要點，預計年底上路實施。

不讓法規跟不上科技 交部加速修法

鑑於國外無人車測試曾發生事故，新法規定無人車測試，還是必須有一人隨車，且必須要有保險，投保金額擬最高一．五億，可依申請路段、時段、行駛速度等條件，適度調整投保金額。

可依申請路段、時段 適度調整投保金

交通部科技顧問室初步擬定管理要點草案，其中規定，無人車若方向盤、加減速操作、行駛環境監視責任都可由系統自動處理，亦即符合國際自動機工程師學會（SAE）Level3以上定義的自動駕駛能力，即可申請試車牌照。

車上也需配錄影設備 記錄行車軌跡

在國外，Google無人車進行測試時，曾發生與巴士或其他民眾駕駛車輛擦撞等十多起意外事故。管理要點中也要求，自動駕駛的「無人車」上必須配置至少一名工作人員，若自動駕駛系統發生問題或發出請求時，駕駛員隨時可恢復人工駕駛。車上需有錄影設備記錄行車軌跡，也必須投保事故保險。

國外無人車測試 曾發生10多起意外

交通部科顧室主任王穆衡表示，無人車申請試車牌照要點草案，是參考彙整至少八個國家法規而擬定，車輛雖可以完全自動駕駛，但因還在試車實驗階段，仍要求車內需配置人力，處理各種突發狀況，且須有紀錄器，記錄車速、行車路線等，若發生事故，也有助釐清肇因。

至於無人車上路的保險，國內還無先例。王穆衡說，初步是考慮直接使用國外的投保標準，相關投保金額擬為一億五千萬元，但考量可能造成想實驗者的成本壓力，下週將再開會討論，研究是否能用資產擔保，或申請行駛的路段、時段，若車輛較少，可降低投保金額等。

經封閉場域、有限制路測後 才能上路

交通部並指出，未來申請路段、時段可由測試者自行提出，審核將採循序漸進，測試者需經過在封閉場域、有限制條件的道路上測試後，才可真正上一般道路做測試。