嚼檳榔率 台東、花蓮、南投前三名

2017-11-17

記者吳亮儀／台北報導

台灣檳榔防制暨口腔癌防治聯盟公布調查，去年各縣市成人嚼食檳榔率前10名依序是台東縣、花蓮縣、南投縣、苗栗縣、桃園市、雲林縣、嘉義縣、宜蘭縣、屏東縣、新北市。

根據調查，去年全台嚼食檳榔率達8.4%，較前年的8.8%有稍減，但因嚼檳榔導致的口腔癌死亡率和男性口腔癌發生率仍高，聯盟呼籲政府要更積極強化防制作為。

從統計報告中發現，口腔癌好發年齡是35歲到44歲的中壯年，正值工作要努力衝刺的年紀卻罹患癌症，影響社會和家庭甚鉅；同時根據去年的十大癌症死因中，口腔癌名列第5名，顯示口腔癌防治問題相當急迫且重要。

台灣檳榔防制暨口腔癌防治聯盟主席、台大名譽教授韓良俊提出，嚼食檳榔率較高的可能因素包括當地居民生活習慣，也和檳榔產地有正相關，如台東縣、嘉義縣、南投縣與屏東縣等，都是種植檳榔多的縣市。

國際癌症研究中心（IARC）之前已證實了檳榔果實本身即使不含任何添加物如石灰、荖葉、荖花等，對人體就已是一級致癌物；聯盟認為，國家整體防制政策仍偏重在個人健康行為的改變，而輕忽社會、經濟及勞動條件等因素對嚼檳行為的影響，預防宣導降低的嚼檳率難追上攀升的死亡與發生率。

韓良俊說，今年是檳榔防制20週年，呼籲政府訂定「檳榔健康危害防制法」做為法源依據，藉此提高檳榔防制工作正當性，且要有穩定財源預算，不讓檳榔折損台灣國力。

韓良俊說，這次調查全台僅基隆市未參與，使得全台口腔癌防制地圖缺少一塊。