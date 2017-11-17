選擇性切除術 根治「難治型癲癇」

2017-11-17

記者蔡淑媛／台中報導

30歲的小紜罹患顳葉內側硬化症，左腦海馬迴萎縮硬化引發癲癇逾15年，服用5種抗癲癇藥仍每週發作3-4次，屬於難治型癲癇，且影響智力、記憶，再不控制會更惡化。今年3月接受「選擇性海馬迴杏仁核切除手術」切除深部病灶，不傷及其他腦組織，至今未再發作，記憶力和反應也變好。

切除病灶 不傷及其他組織

台中榮總癲癇科主任謝福源指出，癲癇盛行率約0.5%到1%，可能是基因異常或是腦部構造問題，造成腦部過度放電，若服用2種以上藥物仍難改善，屬於難治型，約占30%，其中有一半的人可考慮手術治療。

中榮腦腫瘤神經外科主任李旭東表示，腦部構造引發的癲癇可經手術改善，成功率約8成，建議患者不要放棄，追求更好的生活品質。

小紜是在國中時癲癇大發作，全身抽搐、口吐白沫、失去意識，家人還以為受到驚嚇去收驚，仍不斷發病，最後才確診，但服藥治療仍持續惡化，除了偶爾大發作，還有小發作，從1週1次到1週3-4次，出現流口水、手腳不自主抽動、意識喪失，還多次發病受傷，讓她不敢出門，也無法就業，放棄當美容師的夢想，後來轉診到台中榮總進一步治療。

台中榮總神經外科醫師廖致翔指出，小紜的病灶是管理記憶和情緒的海馬迴萎縮硬化，且只剩一半，必須切除，但因海馬迴位於腦部深處，傳統手術先切除外側顳葉，再深及海馬迴切除，會傷及語言、記憶和視力等功能。

手術風險 與一般開腦相同

這次手術採取新路徑，從顳葉和額葉的縫隙深入到海馬迴，只選擇切除部分的海馬迴和上方的杏仁核病灶，不傷及顳葉及其功能，但手術難度高，不能傷到周邊腦組織、神經和大血管，而且路徑狹小，歷經6小時完成，該手術風險與一般開腦手術相同，但如果術前顳葉就有損傷則不適合進行。

小紜術後終於恢復正常生活，目前仍要持續服用藥物，術後滿1年後能評估減藥，之後甚至可以不用藥，她也開心迎接新的人生。