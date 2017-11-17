長年腹痛不在意 40歲男大腸癌4期

2017-11-17

記者陳建志／台中報導

40歲的楊姓男子近5、6年來常出現腹痛症狀，但他不以為意僅吃藥止痛，直到日前痛到受不了就醫，經安排大腸鏡檢查，才發現已經是大腸癌第4期，腫瘤甚至塞滿整個腸道，連大腸鏡都穿不過去。

醫師提醒，大腸癌已連續9年高居10大癌症榜首，民眾除飲食應增加纖維攝取量，若出現腹痛或排便習慣改變也應儘速就醫，查明病因。

亞大醫院大腸直腸外科主治醫師林敬淳表示，這名楊姓男子近日因肚子痛到受不了掛急診，經電腦斷層檢查研判疑似大腸憩室炎，經抗生素治療後，症狀大幅緩解，但因電腦斷層下大腸憩室炎患者仍有1%到2%可能是大腸癌，提醒患者安排大腸鏡檢查。

腫瘤塞滿整個腸道

患者接受大腸鏡檢查後，果然發現有腫瘤，且腫瘤已經塞滿整個腸道，大腸鏡無法更伸入檢查，確診是大腸癌第4期，經開刀後持續追蹤治療。

林敬淳表示，這名患者腹痛已經有5、6年，但都當成是一般肚子痛吃藥治療，臨床上許多大腸癌患者，都是常腹痛，因服藥後症狀緩解就沒進一步接受追蹤檢查，等到發現是大腸癌時，症狀都已經很嚴重。

大腸癌好發年齡為50至60歲，初期少有明顯症狀，當出現腹痛、出血時，常誤以為是腸胃炎、痔瘡發作，等到出現食慾不振、嘔吐、腹痛腹脹、便血等症狀時，病況都已經變嚴重。

因大腸癌已連續9年高居10大癌症榜首，建議50歲以上的民眾，應至少接受1次大腸鏡檢查，若遇大便習慣改變時，也應該積極檢查確認病因。

林敬淳表示，大腸癌發生和家族病史、飲食、腸道反覆發炎有關，建議民眾應增加纖維食物攝取量，以促進腸道蠕動，也不要過量攝取高蛋白、脂肪、膽固醇類食物，才能預防大腸癌發生。