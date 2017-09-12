醫病》大腸癌出血誤認痔瘡破 單孔腹腔鏡手術治癒

2017-09-12 16:59

〔記者陳建志／台中報導〕台中市一名78歲陳姓老翁，近來肛門口長了好幾顆小肉球不以為意，直到日前出現血便還以為是痔瘡破掉，就醫檢查才發現是大腸癌，但因年歲已高，加上正值農曆7月，老翁對於接受手術感到排斥，經醫師勸說決定進行「微創單孔腹腔鏡手術」，因僅在腹部開出一道3公分傷口，較傳統腹腔鏡要開4至6個小切口少，手術後4天就出院，還確診是第2期大腸癌，讓老翁慶幸及早接受治療。

亞大醫院大腸直腸外科主任江驊哲表示，台灣每年約有1萬人罹患大腸癌，其中4千人因此症狀死亡，因初期症狀不明顯，民眾若出現血便、排便習慣改變、大便變細小、經常腹瀉或便秘等就要小心，若能在第1期、第2期被確診，並積極治療，5年存活率超過8成。

江驊哲表示，這名患者雖年近8旬，但身體硬朗，只有肛門口長了幾顆小肉球，但不以為意，直到日前出現血便，還以為是痔瘡破裂，到醫院接受大腸鏡檢查，才發現直腸和乙狀結腸連接處有1顆小潰瘍狀腫瘤，切片證實為原位癌。

江驊哲表示，因患者年紀大，加上正值農曆7月擔心「被抓走」，對於手術感到排斥，經醫療團隊分析病情和治療方式，終於答應接受「微創單孔腹腔鏡手術」，手術在腹部切開一道約3公分的傷口，比傳統腹腔鏡在腹部留下4至6個小切口少。

江驊哲表示，此手術方式將腹腔鏡的操作孔集中在此小切口上，替患者切除約15公分腸段，因傷口小、出血少、疼痛感少，術後恢復快，2天後就恢復進食，4天後就出院，病理報告顯示患者罹患第2期大腸癌，讓老翁慶幸有聽醫生的話及早治療。

江驊哲提醒民眾，要降低大腸癌風險，平時應多吃蔬菜水果，少吃肉類及油膩食品，並多運動、多喝水，增加腸胃蠕動促進排便，就可減少4成罹患大腸癌機率，50歲以上民眾則建議每2年接受一次糞便潛血檢查，若有家族病史，更應接受全大腸鏡檢查，才能及早發現治療。