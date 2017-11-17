老翁整天像暈船 呼吸中止症作怪

2017-11-17

記者歐素美／台中報導

74歲的印尼爺爺「西蒙」身體健朗，最近幾個月卻出現頭暈、昏沉、走路歪斜等症狀，每天起床後就像暈船一樣，整天不舒服，連他的醫師媳婦也束手無策，越洋奔走3國求診，都被診斷為老年退化，直到台灣光田醫院耳鼻喉頭頸部醫師仔細檢查，才發現竟是睡眠呼吸中止症作祟，因腦部血氧含量不足才會頭暈，配戴呼吸器治療後即改善。

腦部血氧含量不足

光田醫院鼻科主任沈炳宏指出，各年齡層都可能罹患睡眠呼吸中止症，典型的呼吸中止症狀包含睡覺打呼、白天嗜睡、夜間頻尿、健忘、起床後頭痛等，一般患者體重多偏重或肥胖。

不過，老年呼吸中止症因症狀非典型，不易被診斷，像西蒙爺爺，只有每天起床後像暈船一樣不適，並無打呼等其他典型症狀，同時他的身材偏瘦，加上有白內障和糖尿病病史，原本感知功能就不好，進而影響身體平衡系統，因此很容易被當成身體老化，而忽略背後的睡眠原因。

沈炳宏表示，老年人罹患呼吸中止症最常見的原因是身體咽喉組織及骨骼因老化而改變，加上軟顎周圍的脂肪增加或是肌肉張力下降、喉周圍軟組織塌陷所致。

若年長者罹患呼吸中止症未治療，最新研究發現除感知功能會迅速退化，也容易出現早期聽力退化、耳鳴，嚴重者可能併發各種心血管或代謝性疾病，造成生命威脅。

睡覺戴呼吸器治療

光田醫院耳鼻喉頭頸部部長賴仁淙表示，很多暈眩、耳鳴及偏頭痛與大腦及睡眠有關，當初即研判西蒙爺爺暈眩的元凶應是睡眠出了問題，經安排多項睡眠生理檢查，確診他在睡眠中平均每小時停止呼吸約28次，罹患中度呼吸中止症。腦部缺氧在夜間沒有症狀，白天起床就「暈船」，經就寢時配戴呼吸器治療3週後即不藥而癒。