紫色尿袋症 免疫力差警訊

2017-11-15

記者方志賢／高雄報導

高雄一名68歲住安養院的婦人因中風失能，長期置放導尿管排尿，近來照顧者發現她的尿袋呈紫色尿液，驚慌失措，擔心她得了怪病。就醫後確定是尿道感染，尿裡孳生細菌，更換尿管、尿袋，並給予抗生素治療後，尿液顏色就恢復正常。

收治病例的活力得中山脊椎外科醫院內科醫師巫慶仁表示，婦人因泌尿道感染導致「紫色尿袋症候群」，這類病人不常見，臨床發生機會不到1/10，好發於長期放尿管且便秘的年長失能患者，又以女性發生機率較高。

巫慶仁說，臨床上部分病人可能沒有發燒、疲勞、食慾下降，不需積極治療，只要保持泌尿道清潔及定期替換導尿管即可，但病患若出現發燒、身體不適等症狀，可能需要給予抗生素治療。

高雄長庚泌尿科主任王弘仁也說，「紫色尿袋症」患者常有便秘及尿道感染等問題，這是人體所需的色胺酸原本應由小腸吸收掉，但病患若有腸胃問題，色胺酸跑到大腸而產生吲哚物質，再代謝到尿液裡，經尿道細菌作用成靛紅及靛藍物質，在尿袋裡混合為紫色。

尿道感染 尿液孳生細菌

巫慶仁指出，紫色尿袋症是一種警訊，顯示有尿道感染，也就是病人免疫力不好，他建議多補充維他命C、蔓越莓汁等維持酸性尿液的食物，另攝取益生菌、加強腹部按摩，及多攝取水份改善便秘狀況，也可減少紫色尿袋症發生。

王弘仁表示，除了紫色尿袋症外，病人若因泌尿道感染、結石及腫瘤，會出現紅色血尿；感染血絲蟲等寄生蟲，病患會排出乳白色的乳糜尿。因此尿液顏色異常者應做尿液篩檢，並尋求專科醫師做詳細的檢查。