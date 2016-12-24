| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
風神寶寶 晴空小侍郎大東登場 傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水
 首頁 > 生活

突然尿不出來 恐感冒藥引起的

2016-12-24

文／王舒民

80歲的陳伯伯有攝護腺肥大的毛病，服藥控制得還不錯，雖然夜晚仍須起床小便2-3次，但整體頻尿的次數或上廁所的時間都有改善。

日前他被孫子傳染感冒，服用了幾天感冒藥，沒想到卻突然尿不出來，就醫經過導尿後進一步檢查，才發現是因為感冒藥裡面的抗組織胺引起，經停藥後才恢復原本的小便狀況。

正常的排尿需要膀胱的「逼尿肌」收縮加上膀胱頸的「括約肌」舒張才能將尿液排出，所以如果前述兩種肌肉無法協調，就會造成尿液滯留，可能需要藥物的輔助治療，甚至需要長期導尿。

女性如果突然排尿困難，可能須考慮泌尿道感染。因為細菌感染引發膀胱發炎，並進而刺激膀胱頸或尿道口，所以會有剛解完尿又想尿卻尿不出來的感覺，一旦發炎反應改善，這個症狀也會消失。

一般男性超過40-50歲時，攝護腺便會開始肥大，所以排尿的速度會比較慢，夜尿的次數也會慢慢增多，隨著不同程度的腺體增生，每個人的嚴重程度也不一，因此老年男性時常為排尿所苦，而一般控制的藥物常見是放鬆膀胱頸的括約肌，假使藥物本身會讓這個括約肌收縮，可能就會加重解尿困難的症狀。

一般感冒的症狀多為咳嗽、流鼻水或肌肉痠痛，而流鼻水或鼻塞所開的藥多為抗組織胺。短效型抗組織胺比較會有嗜睡的副作用，所以目前多開長效型為主；但不論長效或短效型抗組織胺，都會有膀胱括約肌收縮的副作用，如果正常人服用還好，假如患者本身有攝護腺肥大，那可能就會加重排尿的困難度，就像前述的陳伯伯一樣。

所以有攝護腺肥大困擾的老年人，如需服用感冒藥，建議詢問醫師哪一顆是抗組織胺，如果真的遇到解尿困難時，便可能需要停用那一類藥，以避免尿液滯留繼續惡化。

很多藥物都有其副作用，有些微乎其微，有些則必須小心監測，有些副作用則是依患者的體質及狀況會有不同程度的表現。

雖然藥物有其副作用，卻不可因噎廢食的拒絕任何藥物治療，否則等身體出現大毛病時，那可得不償失了！

（作者為台中舒民診所院長）

廣告
  • ▲男性有攝護腺肥大且服藥控制者要留心是否有尿滯留問題；圖為情境照，圖中人物與本文無關。

    ▲男性有攝護腺肥大且服藥控制者要留心是否有尿滯留問題；圖為情境照，圖中人物與本文無關。

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 健康醫療 感冒藥 排尿
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
假日料理✤海產粥
滷一鍋小豆乾
萬用好物✤XO醬
耶誕派對輕鬆辦！
轉寄

標題：突然尿不出來 恐感冒藥引起的


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月25日‧星期日‧丙申年冬月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.