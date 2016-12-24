突然尿不出來 恐感冒藥引起的
文／王舒民
80歲的陳伯伯有攝護腺肥大的毛病，服藥控制得還不錯，雖然夜晚仍須起床小便2-3次，但整體頻尿的次數或上廁所的時間都有改善。
日前他被孫子傳染感冒，服用了幾天感冒藥，沒想到卻突然尿不出來，就醫經過導尿後進一步檢查，才發現是因為感冒藥裡面的抗組織胺引起，經停藥後才恢復原本的小便狀況。
正常的排尿需要膀胱的「逼尿肌」收縮加上膀胱頸的「括約肌」舒張才能將尿液排出，所以如果前述兩種肌肉無法協調，就會造成尿液滯留，可能需要藥物的輔助治療，甚至需要長期導尿。
女性如果突然排尿困難，可能須考慮泌尿道感染。因為細菌感染引發膀胱發炎，並進而刺激膀胱頸或尿道口，所以會有剛解完尿又想尿卻尿不出來的感覺，一旦發炎反應改善，這個症狀也會消失。
一般男性超過40-50歲時，攝護腺便會開始肥大，所以排尿的速度會比較慢，夜尿的次數也會慢慢增多，隨著不同程度的腺體增生，每個人的嚴重程度也不一，因此老年男性時常為排尿所苦，而一般控制的藥物常見是放鬆膀胱頸的括約肌，假使藥物本身會讓這個括約肌收縮，可能就會加重解尿困難的症狀。
一般感冒的症狀多為咳嗽、流鼻水或肌肉痠痛，而流鼻水或鼻塞所開的藥多為抗組織胺。短效型抗組織胺比較會有嗜睡的副作用，所以目前多開長效型為主；但不論長效或短效型抗組織胺，都會有膀胱括約肌收縮的副作用，如果正常人服用還好，假如患者本身有攝護腺肥大，那可能就會加重排尿的困難度，就像前述的陳伯伯一樣。
所以有攝護腺肥大困擾的老年人，如需服用感冒藥，建議詢問醫師哪一顆是抗組織胺，如果真的遇到解尿困難時，便可能需要停用那一類藥，以避免尿液滯留繼續惡化。
很多藥物都有其副作用，有些微乎其微，有些則必須小心監測，有些副作用則是依患者的體質及狀況會有不同程度的表現。
雖然藥物有其副作用，卻不可因噎廢食的拒絕任何藥物治療，否則等身體出現大毛病時，那可得不償失了！
（作者為台中舒民診所院長）
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標題：突然尿不出來 恐感冒藥引起的
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