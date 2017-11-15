下巴異常麻木 當心癌症轉移

2017-11-15

記者周彥妤／台北報導

一名65歲男性，多年前曾罹患攝護腺癌，接受治療後恢復良好，但日前下巴麻木近2週，就醫後才發現是攝護腺癌復發轉移至下頷（讀音同汗）骨，且壓迫三叉神經，導致下巴（頷）麻木引起「頷麻症候群」。

台北書田診所腦神經內科主任黃啟訓指出，這名男病患警覺性很高，問診後得知曾有攝護腺癌病史，進一步檢查發現，造成他下巴麻木的原因是攝護腺癌復發轉移所致，立即安排放射治療及化學治療。

頷麻症候群 屬臨床罕見疾病

黃啟訓指出，「頷麻症候群」指的是急性或亞急性不明原因下巴麻木，臨床上極為罕見。典型的臨床表現為異常麻木、喪失觸覺和溫覺、極少疼痛，且味覺及肌肉咬合力量完全不受影響。

「頷麻症候群」的成因可能來自下頷骨老化、不當的假牙或植牙壓迫到下頷神經，最要當心的是「惡性頷麻症候群」，也就是癌症轉移引發下頷不適。

黃啟訓表示，研究指出，有近3成惡性頷麻症候群患者，診斷前完全不知自己罹癌，一旦發生癌轉移並出現下巴麻木，平均存活期只剩15個月。

在他多年來的門診中，曾診斷出8例「惡性頷麻症候群」病例，其中又以乳癌、淋巴癌較多，但也有喉癌、大腸癌、肺癌、攝護腺癌、子宮頸癌等。

黃啟訓也說，門診中也曾診斷出12例不當假牙或植牙所引起的「頷麻症候群」。日前就有一名56歲女性，下巴不明原因麻木1至2週，就醫檢查發現是假牙壓迫下頷神經所致，隨後及時移除假牙，已恢復神經功能。

黃啟訓提醒，當麻木範圍跨過下巴中線，或有持續擴大現象，往往代表癌症有轉移可能。

植牙不當 也會壓迫下頷神經

此外，近年植牙風行，植牙前也應詳細評估下頷骨的厚度與神經的走向，以避免神經壓迫導致發生此併發症。

最重要的是，不明原因的下巴麻木，務必前往神經內科門診檢查，以找出真正病因。