「蛇王」遭響尾蛇突襲 龜殼花血清救一命

2017-11-15

毒性太快 一度通知病危

〔記者吳俊鋒、林惠琴／綜合報導〕台南市歸仁區世界蛇王教育農場負責人黃國男，上個月遭自家飼養的美國森林響尾蛇咬中，雖緊急送醫，但毒性發作太快，院方發出病危通知。由於台灣目前沒有這種抗蛇毒血清，院方以抗龜殼花蛇毒的出血性血清代替，治療11天後，黃國男順利脫險出院。

暫移網袋 毒牙穿網攻擊

以人工繁殖眼鏡蛇而遠近馳名的黃國男，有「世界蛇王」的稱號，養蛇超過30年，被大小眼鏡蛇咬過不下20次，也曾遭龜殼花蛇吻，但都沒有這次險些送命來得嚴重。他指出，其實農場內還有飼養更毒的黑曼巴，因自己的疏忽，「差點讓響尾蛇給收了」。

黃國男10月8日清理展示櫃時，先將響尾蛇捉入網袋內，再搬出戶外做日光浴，並進行除蟲、消毒，準備移回鐵籠之際，蛇突然發動攻擊，毒牙透出網袋，咬中黃國男右手掌的拇指下方。黃國男家人趕緊用手術刀將傷口劃開，幫他擠出右臂上的毒血，再用清水沖洗，消防隊獲報趕至，將他送往成大醫學中心急救。

途中蛇毒迅速發作，黃國男不僅右臂腫脹、關節疼痛，血壓也驟降，幾乎要休克。成大與台北榮總醫師討論，認為龜殼花生氣時尾巴會搖動，類似響尾蛇，決定以龜殼花的血清應急。黃國男在加護病房住了4天，院方一度認為情況不樂觀，連交情頗佳的天主教神父都到場做了臨終祝禱。 幸好後來好轉，黃國男轉至普通病房7天後出院，經過近一個月復健，目前已痊癒。

鬼門關前走一遭的黃國男，昨以自身的恐怖經歷，呼籲民眾千萬不要隨便棄養響尾蛇，以免危害自己，也殃及別人。衛生福利部台南醫院新化分院院長莊仁賓也呼籲，台灣並無某些毒蛇的血清，民眾切勿當寵物飼養。

製程不易 常見蛇種為主

衛福部疾管署副署長羅一鈞說明，抗蛇毒血清製程不易，須先收集、飼養相關毒蛇，經純化後，將蛇毒注入馬匹體內，待馬匹體內的免疫系統產生能中和蛇毒蛋白的抗體後，抽出血液，再分離出血清，因此通常會以產製較常見的蛇種為主，否則效期只有2年，若需求有限，恐形成資源浪費。