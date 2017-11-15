林佳龍籲中火速補件 提減煤配套

2017-11-15

中市府也會加速審查

〔記者張菁雅、林菁樺、楊綿傑／綜合報導〕每年秋冬空污問題延燒，今年加上地方選舉漸趨白熱化，各方紛將空污矛頭指向台中火力發電廠，台中市府前天大動作退回中火九部機組操作許可證展延申請。台中市長林佳龍昨日呼籲中火盡速補件，提出生煤管制的配套做法，市府也會加速審查。

林佳龍說明，市府退回中火許可證的展延申請，最主要是希望台電能夠遵守台中市管制生煤自治條例，達成四年減煤四成目標，並提供台電能源轉型足夠的時間。

林佳龍指出，台灣必須在經濟發展與環境保護之間求取平衡，目前台電已有改變，包括將建置兩座天然氣機組取代燃煤機組、打造室內煤倉、推動一號機至四號機污染防治設備更新、購買高品質生煤、空品嚴重時還會配合降載減碳等五大措施，但離社會期待還有段距離，希望台電加油。

台電董事長楊偉甫表示，台電改善計畫都會符合未來的環保標準。他說，以中火共十部機組估算，總量佔全台供電系統逾十五％，「不希望（展延未過）這種情況發生，會盡快把文件準備好。」會在期限內補齊資料、有信心獲得許可。

環團盼落實核減用煤量

台灣健康空氣行動聯盟則批評，台中市府聲稱嚴審又退件，可能只是為化解下月十七日反空污大遊行的壓力。他們認為，並非台電提出減煤期程就能通過，應要實際核減用煤量，落實管制生煤自治條例四年減四成的精神。

台健空盟譴責經濟部及環保署，對於台電態度放任，也抨擊台中市政府管制生煤自治條例，公告近兩年卻毫無減量實效。他們要求經濟部確實要求台電及中火配合地方政府法規，逐年減煤；環保署負起責成污染大戶中火實際減碳減污的責任；中火依照地方法規及國家減碳政策提出減煤減碳的期程；台中市府公開中火所有許可證資料，具體核減生煤使用量。