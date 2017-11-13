癌友疲累要說 趕快治療不能拖

2017-11-13

記者林惠琴／台北報導

「癌因性疲憊」是癌症病人常見困擾之一，對生活品質有很大的衝擊，但患者容易誤認「累是應該的」，未能及時接受評估治療，為推廣正確觀念，台灣癌症安寧緩和醫學會、台灣腫瘤護理學會首度制訂「癌因性疲憊症臨床治療指引」提供參考，也呼籲民眾「累」要說出來！

據台灣癌症安寧緩和醫學會曾進行的全國癌症病人癌疲憊流行病學調查，在北、中、南共23所醫療院所收集1207位受試者問卷資料，分析發現高達92%有癌因性疲憊問題，83%嘗試改善疲憊，卻僅約一半主動向醫護人員提及疲憊情形，其中，更有1/4屬於中重度疲憊症，需要藥物協助治療。

癌疲憊不是單純疲倦，無法透過休息緩解，有些患者在抗癌治療前已出現，治療期間症狀加劇。台灣癌症安寧緩和醫學會理事長吳錦榕表示，癌疲憊與吃不下、睡不好等困擾常常連動出現，一旦營養不好、失眠，會更易疲憊，形成惡性循環，在抗癌路上心力交瘁，甚至乾脆治療喊卡，容易成為癌症治療的絆腳石。

台北馬偕醫院血液腫瘤科主治醫師謝瑞坤指出，癌症病人常覺得「累是應該的」，但並非如此，當有疲倦感覺時，其實是癌疲憊症狀表現，應多加注意，建議在癌症治療前，先對癌疲憊做早期評估與因應，例如治療期間可透過規律運動，或是高纖低脂、蔬果等飲食來改善症狀。

新制訂的「癌因性疲憊症臨床治療指引」建議，癌症住院病人可每日評估一次疲憊情形，門診患者則於每次回診時接受評估。醫師說明，主要可運用疲憊量尺以0至10分評估，0分是完全無疲憊，1至3分是輕度疲憊，4分以上已影響正常生活，應告知醫護人員，可上https://www.wecare.org.tw/查詢。