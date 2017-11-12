基隆婦未及時手術死亡 衛福部：正研擬聯合值班改善

2017-11-12 21:21

〔記者林惠琴／台北報導〕基隆市一名婦人日前因急性心肌梗塞送至衛福部基隆醫院，研判必須進行心導管手術，連絡屬重度級急救責任醫院的基隆長庚醫院，當天卻缺乏技術員無法執行手術，進而轉至位於台北市的新光醫院，仍不幸心臟衰竭而亡。衛福部表示，已請基隆市衛生局協助調查，並將研擬聯合值班模式，以利人力調度。

衛福部醫事司長石崇良表示，自2009年起，衛福部針對急性心肌梗塞、急性腦中風、創傷，以及高危險妊裖等處置能力，推動醫院緊急醫療能力分級評定制度；依評定基準規定，中度級醫院於平日日間應提供緊急心導管手術，重度級醫院則是全年24小時均能執行。

石崇良指出，基隆長庚醫院說明主要是心導管技術員離職，補足的新聘人員又尚在訓練、無法獨立作業，進而導致排班空窗，但已自11月1日起恢復24小時待命，現有心臟內科醫師12人、技術員4人，並將再增聘1名技術員。

不過，衛福部已要求基隆市衛生局協助調查此案，若違反《緊急醫療救護法》規定屬實，將予以處分且加強督導。

石崇良也強調，為了避免再發生類似事件，將透過區域緊急醫療應變中心及地方衛生局確實掌握急救責任醫院的服務量能，督導各級醫院落實分級制度與異常事件回報，必要時協助人力調度。

此外，石崇良補充，近期陸續與地方衛生局進行醫療網檢討，研商聯合值班模式，並輔導醫院進行人員跨專長訓練，以增加人力調度的彈性。苗栗、台東、南投等尚無重度級醫院的縣市，也規劃2年內輔導通過至少1家重度級醫院或可執行全年24小時的緊急心導管手術中心。