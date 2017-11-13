冬季憂鬱懶洋洋 就醫找回好心情

2017-11-13

文／李連冀

秋意漸濃，有些人開始變得懶洋洋、無精打采，感覺沒有精神或整天累累的、沒元氣，即使睡很多，一樣睡不飽，特別容易想吃甜的或澱粉類的食物，除了擔心體重會上升，也發現工作及學習成效都變差。

有研究發現，在北歐及其他高緯度地區，在秋冬來臨時，憂鬱症患者會增多，原因和日照時間變短有關，因此又稱為冬季憂鬱（winter blue）。

冬季憂鬱的盛行率約在4％-10％。導致憂鬱的原因，和日照時間減少以致腦中的血清素（serotonin）降低有關。血清素為重要的神經傳導物質，具有舒緩、鎮靜的作用。沒有足夠的血清素，會造成心情低落及疲勞、碳水化合物的渴求，和體重增加的症狀。

亞熱帶地區的台灣四季分明，季節轉換時，可明顯感受到日照時間及氣溫的變化，季節性憂鬱症容易悄悄上身，未能及早辨識出憂鬱症而接受治療，可能惡化而有嚴重自責、退縮、無望感、無助感，甚至想自我了斷的念頭。

別輕忽睡眠、情緒、飲食習慣變得無法控制所要傳遞出來的訊息，因生理因素所造成的身心困擾，很難用個人的意志力，或由外人的三言兩語鼓勵，就有辦法改善。

季節性憂鬱症目前採用SSRIs或SNRIs藥物治療都有很好的療效，且這類藥物沒有成癮性的疑慮，依照醫師指示服用，可感受到身體的元氣慢慢在恢復，會漸漸有動力去做事及克制食慾，並改善睡眠品質。

家人及朋友的關懷是很重要的，有憂鬱體質的人，在秋冬季節容易復發，但沒有人願意變得如此，所以請不要用懶散來責怪當事人，或試圖以強迫方式讓他們步入生活正軌，這反而會讓他們挫折感加重而自我放棄。

陪伴他們就醫，並在白天時常到戶外走走，更可以幫助他們找回原來的自己。

（作者為知心連冀診所院長）