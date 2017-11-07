2017-11-07

記者李容萍／桃園報導

時序入冬，今天正值24節氣中的「立冬」，民間習慣進補暖身好過冬，坊間的薑母鴨、羊肉爐、養生雞、烏骨雞等食補店，也都提早營業。不過，這兩天全台氣溫回升，中醫師提醒，過去的進補習俗不見得完全適用現代人，每年門診都會有民眾「補錯」或「補過頭」，甚至有人因燥熱體質卻吃太補，便秘1週就醫，才知道補錯了。

燥熱體質 溫熱藥膳勿多吃

壢新醫院中醫師陳宗政指出，該名患者原本體質就是燥熱型，吃了太多溫熱的藥膳，反而造成嚴重便秘，1週後趕緊就醫才知是補過頭。此外，若有口乾舌燥、舌紅、身體發熱、睡不好、便秘、臉長青春痘（痤瘡），也有可能是補過頭的症狀。

陳宗政說，中醫所謂「秋收冬藏」，入冬吃藥膳進補是為了冬天及隔年做好準備，著重養腎補血氣、強筋骨。進補大致分成溫補、平補和涼補，需搭配個人體質來作調配。因現今生活條件改善、平時營養均衡，不一定要在立冬進補，建議民眾先徵詢醫師診斷，確認體質與進補的方式。

體質虛寒，時常手腳冰冷、較易畏寒的族群，可以嘗試採取較為溫補的方式調整體質；體質比較燥熱的民眾可選擇較為涼性的進補，才不會越補越上火。

一般來說，薑母鴨、羊肉爐比較溫熱，燥熱體質在食用時應該減量，且次數不可太密集。

坊間販售藥包常見的十全大補湯、八珍湯也屬溫補，選購時應注意藥材品質是否良莠不齊，以及成分比例是否明確，建議由醫師診斷或開立處方比較有保障。

此外，女性朋友月經期間，應在月事之後才可開始進補；懷孕婦女在初期3個月內應少吃，或是要有醫師處方；懷孕後期進補的量也不宜過多。最好都先徵詢醫師意見。

醫師提醒，食補必須符合個人體質，如有感冒、咳嗽、鼻過敏等症狀，建議先不要進補，才不會適得其反。