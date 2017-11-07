《謠言終結站》閃到腰吃米酒蒸地瓜？ 千萬別上當！

2017-11-07

記者林彥彤／台北報導

閃到腰，以及五十肩令人好困擾，網路流傳「米酒蒸地瓜，可以改善腰痠背痛的困擾」。但專家都表示：「根本是無稽之談！」因為地瓜和米酒完全不具有舒緩肌肉痠痛的成份，建議民眾還是及早就醫治療，免得小病變大病。

反而可能加重發炎病情

網路瘋傳「將一條約一斤的地瓜，與1/3瓶量的米酒一起蒸煮，等電鍋蒸熟後，就可將碗內地瓜與酒一同吃下，對於閃到腰，以及五十肩初期的患者，可明顯改善症狀」。

汐止國泰醫院復健科主任塗雅雯直呼：「根本是無稽之談。」她說，閃到腰和五十肩往往伴隨很多病因，除了因年紀產生的退化性關節炎外，很多患者是因錯誤用力、錯誤姿勢等物理原因引起，此時需要接受物理治療才能緩解症狀，食療方法根本完全沒效。

營養師鄭欣宜也說：「地瓜加米酒甚至會加重發炎病情。」因為地瓜屬於全穀根莖類，而米酒屬於酒精類，1克酒精可提供7大卡熱量，兩者主要是提供熱量，但其中酒精是屬於促進發炎物質，反而會增加體內發炎反應，加劇疼痛感。

輕度吃消炎止痛藥即可

塗雅雯說，閃到腰和五十肩是現代人常見的文明病，患者需要到醫院做進一步檢查，確診後才可安排療程，輕度患者吃消炎止痛藥即可，中度患者則需定期回診做物理復健治療，嚴重者甚至需要開刀治療。

塗雅雯提醒，現代人姿勢不良，如久坐、長時間低頭滑手機或是翹二郎腿等，都會對肌肉造成傷害，因此從年輕時就要養成正確的姿勢、避免提重物等，並保持運動習慣，若出現腰痠背痛長達一星期以上不好，甚至影響日常生活，建議到醫院做進一步檢查。

小啟：從今日起，《謠言終結站》專欄將固定在每週二、四、六見刊，持續提供讀者正確的飲食及醫療相關訊息。