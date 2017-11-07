罹睡眠呼吸中止症 開車睡到撞車

2017-11-07

記者陳建志／台中報導

台中市一名何姓男子1年前就知道罹患「中度阻塞型睡眠呼吸中止症」，但他不以為意。沒想到日前開車北上，因太累睡著發生車禍，嚇到趕緊配合醫師建議，使用陽壓呼吸器改善睡眠品質。

戴陽壓呼吸器 改善睡眠品質

長安醫院胸腔科醫師周志和表示，這名50多歲的何姓男子1年前睡覺時，常鼾聲震天，睡不安穩，造成白天精神不佳，檢查發現罹患「中度阻塞型睡眠呼吸中止症」，但他沒積極治療。

日前他獨自開車北上拜訪客戶，晚餐後開車回台中的途中，眼皮不聽使喚頻打瞌睡，最後強打起精神撐回台中，沒想到才剛下交流道就睡著，撞上前面等紅燈的車子，所幸車速不快，沒人受傷，卻讓他嚇出一身冷汗，趕緊回診配戴陽壓呼吸器後，睡眠品質明顯改善。

周志和表示，「睡眠呼吸中止症」主要是因上呼吸道狹窄，在睡眠時，隨著肌肉張力下降，引起呼吸通道阻塞，嚴重時，甚至會有缺氧的現象，包括鼻過敏、肥胖及頸部粗短的成人都是好發族群。

「睡眠呼吸中止症」常見症狀為睡眠時，常發出擾人的打呼聲，家人有時會觀察到患者需費力地呼吸，甚至會無法呼吸而中斷睡眠。白天常頭昏腦脹想睡覺，影響工作效率，若從事高危險性工作更會影響安全。

周志和提醒，民眾若出現「睡眠呼吸中止症」的症狀，應儘速到醫院接受睡眠多項生理檢查，確認嚴重程度。若症狀輕微可使用口含器（牙套）治療；中重度則可配戴陽壓呼吸器；若有軟顎懸雍垂或舌根肥大的狀況，更要由耳鼻喉科醫師手術治療，才能早日改善症狀，一夜好眠。