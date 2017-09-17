睡眠呼吸中止症 打鼾族要小心

2017-09-17

記者吳欣恬／台北報導

35歲余姓男子受睡眠呼吸中止困擾8年，起床總是劇烈頭痛，且記憶力變差，讓他不得不放棄很多好工作。國泰綜合醫院醫師方麗娟說，它影響牽動全身，不能輕忽。

起床頭痛記憶力差 影響工作

方麗娟說，睡眠呼吸中止症是人在睡眠時，上呼吸道發生反覆性塌陷，堵住呼吸道造成呼吸變淺且變費力，更嚴重者會造成氣道完全堵塞而吸不到空氣及窒息。

余先生是台灣大學生化博士，前途看好，卻長期受嚴重的睡眠呼吸中止症困擾，每晚睡眠都重度缺氧，每天早上起床必定會劇烈頭痛，需服用止痛藥止痛。長期且極度不良的睡眠品質也導致記憶力變差，影響工作表現，讓他不得不推辭很多好的工作機會。

方麗娟指出，根據台灣睡眠醫學學會調查，國內約有20%、400、500萬民眾有失眠、打鼾等睡眠呼吸障礙。而根據國外數據，40至60歲年齡層中，60%男性、40%女性會打鼾，而打鼾者約有半數會伴隨睡眠呼吸中止症。

方麗娟表示，台灣人普遍對睡眠呼吸中止症認識不多、或以為打鼾不是什麼大問題。但她指出，如果長期夜間睡眠缺氧，白天容易疲憊、頭痛、高血壓，若不及時治療，甚至可能出現中風、心肌梗塞等心血管問題。

顎骨呼吸道拉提手術可改善

余先生在接受顎骨呼吸道拉提手術，術後第2週睡眠品質就有明顯改善，也順利擺脫呼吸器、不再頭痛。

方麗娟指出，肥胖、脖子短且粗、容易打鼾都屬於睡眠呼吸中止的高危險群。睡眠呼吸中止症的患者，可能打鼾會突然停止，又突然鼾聲大作，或明明每天都睡7、8個小時，但白天精神還是很差。如果懷疑自己有睡眠呼吸中止症，也可試著睡眠時錄音，看是否有打呼問題，並找醫師諮詢。

國泰醫院昨天舉行睡眠呼吸中止國際研討會，邀請多國專家分享睡眠呼吸中止症在精準醫療時代的治療方針。