醫病》超痛！額頭長大片疱疹 男子險失明、罹腦膜炎

2017-11-07 09:53

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣一名文字工作者，因熬夜工作，身體免疫力降低，眼角出現疹痘，沒有處理，演變成「帶狀疱疹（俗稱皮蛇）」，病毒侵犯「三叉神經」，病人因「痛」而就診，醫師告訴他，再慢幾天，就可能失明，甚至引發腦膜炎。

該名病人剛開始只是眼角出一顆小痘，不以為意，因為要交文案給客戶，每天熬夜上網找資料，結果才3天的時間，整個額頭和頭皮全長滿了「疱疹」，痛到無力說話，因為只要一開口，就痛到頭痛欲裂，同時左眼腫脹，視力降低。

病人到員基醫院就醫，醫院先開給他抗病毒藥物和情緒緩解劑，結果頭痛依舊，左眼腫脹有如凸出的棒球，已經無法自主撐開眼皮，看到強光眼睛就痛，於是再去看眼科，所幸眼球並未受損。由於痛一直無法改善，病人第三次到醫院就醫，這次醫師開給他類固醇藥物消炎、止痛，病況才明顯改善。經過7天的治療，病人的情況已經完全控制。

員基神經內科醫師廖科儒表示，帶狀疱疹通常出現在腰部，也有可能長在頭部，也就是病毒侵犯「三叉神經」，病毒會在體內沿三叉神經侵犯，由於頭部有眼、腦、耳等重要器官，所以非常凶險。

他說，疱疹病毒一直潛伏在人的體內無法消滅，因為病人的免疫力降低，病毒就開始侵犯，越早就醫，恢復越快，如果延誤就醫的黃金時間，可能造成失明或腦膜炎。

廖科儒說，罹患「帶狀疱疹」代表病人的免疫力下降，通常年幼時罹病就產生抗體，但病毒並未清除，當年紀大，免疫力降低，病毒就可能再侵犯，這次痊癒，以後還是可能再「中招」，養成良好的生活習慣，不熬夜，多運動、營養均衡，是最好的預防方式。